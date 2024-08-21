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Pegasus'un Sevilla seferleri başlıyor

Pegasus, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İspanya'nın Sevilla kentine sefer başlatacağını duyurdu.

Haber Merkezi
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Pegasus'un Sevilla seferleri başlıyor
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Pegasus Hava Yolları, İspanya'nın Endülüs bölgesinde bulunan Sevilla şehrine sefer başlatıyor.

Haftada 3 frekans olacak şekilde planlanan seferlerin ilki, 24 Eylül'de gerçekleştirilecek. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'dan Sevilla'ya yapılacak uçuşların biletleri, açılışa özel olarak 21-22 Ağustos tarihleri arasında ilk 2 gün 39,99 eurodan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Uçuşlar; İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Sevilla Havalimanı'na salı, perşembe ve cumartesi günleri saat 10.10'da; Sevilla Havalimanı'ndan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na ise yine salı, perşembe ve cumartesi günleri saat 15.10'da düzenlenecek.

 

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