Pegasus'un yeni Londra seferlerinin uçuş planı belli oldu



Şirketten yapılan açıklamaya göre, yaz sezonu boyunca her gün karşılıklı gerçekleştirilecek seferlerde İstanbul çıkışlı uçuşlar pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cumartesi günleri 11.55'te, cuma 11.35'te, pazar günü ise 11.30'da yapılacak.

Londra Gatwick çıkışlı seferlerin ise pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri 15.20'de, pazar günü de 14.55'te gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Birleşik Krallık'taki uçuş ağını genişletme stratejisi doğrultusunda Londra'ya ikinci havalimanı bağlantısını devreye alan hava yolu şirketi, şehrin farklı bölgelerine erişimi kolaylaştırmayı hedefliyor. Yeni hatta yolcular, Londra ve çevresine ulaşımda alternatif ve esnek seyahat imkanına kavuşacak.

Londra Gatwick hattının açılmasıyla firmanın Birleşik Krallık'taki uçuş ağı 6 havalimanına ulaşırken, önemli pazarlarından olan ülkedeki varlığı da güçlenmeyi sürdürüyor.

Söz konusu hattın biletleri, şirketin internet sitesi, mobil uygulaması ve yetkili satış kanalları üzerinden vergiler dahil 54,99 avrodan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.