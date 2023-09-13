Pegasus'un yolcu sayısı yüzde 13 arttı

Pagsus’un yolcu sayısı Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13 artışla 3,35 milyon oldu. Geçen yılın aynı ayında yolcu sayısı 2,97 milyon seviyesindeydi.

Pegasus'tan KAP'a yapılan açıklamaya göre, aynı ayda doluluk oranı yüzde 88,1 olarak gerçekleşti. Böylece geçen yılın aynı ayından 1,7 puan daha aşağı gelindi.

Şirket'in iç hat yolcu sayısı yüzde 7 artışla 1,22 milyon olurken, dış hat yolcu sayısı yüzde 17 artışla 2,13 milyona ulaştı.