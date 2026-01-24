Pegatron’un ABD üretim tesisi mart sonunda faaliyete geçecek

Apple ve Dell gibi küresel teknoloji devlerine parça sağlayan Tayvan merkezli Pegatron, ABD’deki ilk fabrikasının inşaat sürecinde sona yaklaştı. Şirketten yapılan açıklamada, Teksas’ta kurulan tesisin mart ayı sonuna kadar tamamlanmasının planlandığı belirtildi.

Pegatron yetkilileri, fabrikanın tamamlanmasının ardından kısa süre içinde deneme üretimine geçileceğini ifade etti. Tesisin özellikle yapay zeka sunucuları için üretim yapacağı, bu kapsamda Nvidia çiplerinin kullanıldığı donanımların öne çıkacağı aktarıldı.

Üretimde coğrafi çeşitlenme arayışı

Reuters'in haberine göre yeni yatırım, Pegatron’un üretim ağını Çin dışına genişletme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Son yıllarda jeopolitik riskler ve tedarik zinciri kırılganlıkları nedeniyle Asya merkezli üreticiler, ABD başta olmak üzere farklı coğrafyalarda üretim kapasitelerini artırmaya yöneliyor.

Pegatron’un ABD hamlesi, sektördeki genel eğilimle de örtüşüyor. Foxconn, Wistron ve Inventec gibi diğer Tayvanlı üreticiler de Teksas’ta yapay zeka ve veri merkezi odaklı üretim tesisleri kurarak ABD pazarındaki varlıklarını güçlendiriyor.

Şirket, ABD’deki yeni fabrikanın hem müşterilere daha yakın olmayı hem de yüksek katma değerli ürünlerde rekabet gücünü artırmayı hedeflediğini vurguluyor.