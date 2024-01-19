Peker GYO’dan 82,5 milyon liralık bono ihracı

Peker GYO, 2023 Kasım ayında Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) almış olduğu 1,5 milyar TL’lik ihraç tavanı izni kapsamında 82,5 milyon TL’lik ilk finansman bonosu ihracı için yurt içinde nitelikli yatırımcılardan talep topladı.

İhracın yıllık basit getirisi yüzde 51, bileşik getiri ise yüzde 63,14 olarak gerçekleşti. Vade sonunda ihraca ilişkin anapara ve faiz ödemesi yapılarak finansman bonosunun itfa edilmesi planlanıyor.

İntegral Yatırım Menkul Değerler aracılığıyla gerçekleştirilen 61 gün vadeli ve iskontolu finansman bonosuna ilgi yoğun oldu. 82,5 milyon TL’lik finansman bonosu satışı, yurtiçi özel sektör borçlanma piyasasında bir gayrimenkul yatırım ortaklığı tarafından gerçekleştirilmiş sınırlı ihraçtan birisi oldu.

Gayrimenkul projeleri geliştirmesi, alım-satımı ve kiralanması alanında faaliyet gösteren Peker GYO, 2018 yılından beri Borsa İstanbul’da işlem görüyor. Sermayesi 669,8 milyon TL olan şirketin yüzde 60,83’ü halka açık durumda.

“Sermaye piyasalarını daha yoğun kullanacağız”

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Peker GYO Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Peker, kaynak çeşitlendirme amacıyla sermaye piyasalarını daha çok kullanacalarını söyledi. Halihazırda halka açık bir şirket ve aynı zamanda sermaye piyasası kurumu olduklarını belirten Peker, sermaye piyasalarının borçlanma aracı ihracı tarafında da ileriki dönemde yer almak istediklerini kaydetti. Peker ayrıca, Peker GYO’nun bu hedefine yönelik olarak borçlanma aracı piyasasına kendilerini tanıtmak amacıyla finansman bonosunun getirisini ve vadesini özellikle cazip belirlediklerine dikkat çekti.