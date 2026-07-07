Peker Holding, Kartonsan'ın çoğunluk hisselerini devraldı

Peker Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Peker ve Ares Holding Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Veli Serin, ambalaj ve karton sanayi sektörünün lider kuruluşlarından Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin yüzde 77,21 oranındaki çoğunluk paylarının toplam 72 milyon dolar bedel karşılığında devralınmasına yönelik Pay Alım Satım Sözleşmesi’ni 6 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla imzalayarak stratejik bir finansal ortaklığa imza attı.

Peker Holding, sermaye piyasalarında ve reel sektörde uzun vadeli değer yaratma vizyonu doğrultusunda, Türk sanayisinin köklü ve finansal açıdan güçlü organizasyonlarından Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin kontrolünü elinde bulunduran çoğunluk paylarının devralma süreci resmiyet kazandı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden paylaşılan yasal bildirimler doğrultusunda; Pak Holding A.Ş., Asil Holding A.Ş. ve Pak Gıda Üretim ve Pazarlama A.Ş. ile alıcı taraflar arasında mutabakat sağlanarak nihai imzalar atıldı.

İlgili yasal çerçevede imzalanan Pay Alım Satım Sözleşmesi uyarınca; Kartonsan A.Ş.’nin 75.000.000 TL tutarındaki ödenmiş sermayesini temsil eden ve toplamda yüzde 77,21 oranına tekabül eden A ve B grubu hisseler, Türkiye’de mukim ilişkisiz üçüncü taraf konumundaki stratejik yatırımcılar Hasan Peker (%38,605 pay oranı, 28.953.844,408 TL nominal değerli pay) ve Aydın Veli Serin (%38,605 pay oranı, 28.953.863,407 TL nominal değerli pay) tarafından eşit oranlarda devralınacak. Kapanış düzeltmelerine tabi tutulmak üzere belirlenen toplam satış bedeli 72 milyon dolar olarak konsolide edildi.

Peker Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Peker satın alma işlemi hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Peker Holding olarak, grubumuzun portföy çeşitlendirme ve yüksek katma değerli sanayi kollarına yatırım yapma stratejisi kapsamında, Kartonsan A.Ş.'nin çoğunluk hisselerinin devralınmasına yönelik anlaşmayı tamamlamış bulunmaktayız. Üretim kapasitesi, pazar payı ve operasyonel verimliliği ile sektöründe rüştünü ispat etmiş yarım asırlık bu endüstri mirası, kurumumuzun yenilikçi yönetim dinamikleri ve küresel vizyonu ile sinerji oluşturacaktır.

72 milyon ABD Doları tutarındaki bu sermaye yatırımı, yalnızca holdingimizin sürdürülebilir büyüme hedeflerini pekiştirmekle kalmayıp, aynı zamanda Türkiye ekonomisinin endüstriyel üretim gücüne ve geleceğine olan kurumsal güvenimizin de açık bir teyididir. Yeni dönemin tüm paydaşlarımız ve sermaye piyasaları için maksimum değer üretmesini temenni ederiz.”