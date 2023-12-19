Bugüne kadar Almanya’da 30’a yakın projeye imza Peker Holding’e Almanya’da ‘Başarılı Yatırımcı’ ödülü verildi. Almanya ve Türkiye arasındaki sosyo - ekonomik gelişime, iyi niyet ve dostluk ortamının gelişmesine sunduğu katkı ile Avrupa Türk Basın Yayın ve Gazeteciler Birliği’nden ödülü alan Peker Holding Almanya Genel Müdürü Murat Beyazyüz, global yatırımlara devam mesajı verdi: “Yurtiçinde olduğu gibi yurtdışında da hayata geçirdiğimiz her yatırımımızda önceliği doğaya, insana ve çevreye verdik. Türk yatırımcı olarak, üzerimizdeki sorumluluğun bilinciyle hareket ediyor hem Peker Holding`in hem de Türk bayrağını yurtdışında dalgalandırdığımızın sorumluluğuyla değer yaratan projelere imza atıyoruz.”

Dün Vluyn’da gerçekleşen törende, ödülü Avrupa Türk Basın Yayın ve Gazeteciler Birliği Başkanı Ali Paşa Akbaş da Peker Holding’e iki ülke için sunduğu katkılardan dolayı teşekkür etti. Ödülde özellikle ‘müşteri hakları ve memnuniyetini iş stratejisinin merkezine yerleştirmesinin, toplumsal değerler ışığında, insanın güvenliğinin, sağlığının ve mutluluğunun ön planda tutulmasının rol oynadığı vurgulandı.