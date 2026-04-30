Pekintaş Holding’ten Manisa Seydiköy’de depolamalı GES yatırımı

DePower Enerji tarafından hayata geçirilecek Seydiköy-1 Depolama Entegreli Güneş Enerjisi Santrali (DGES) projesi, Türkiye’nin enerji dönüşümünde stratejik bir adım olarak konumlanıyor. 28 Şubat 2026 tarihinde EPDK’dan üretim lisansı alınan proje, Pekintaş Holding’in Türkiye’deki ilk lisanslı ve depolama sistemi entegreli güneş enerjisi santrali yatırımı olacak.

20 MWe elektriksel kurulu güce, 25 MWp mekanik kurulu güce ve 20 MWh depolama kapasitesine sahip olan proje, yaklaşık 21,7 milyon USD yatırım büyüklüğüyle hayata geçiriliyor. 195.650 m²’lik bir alan üzerinde kurulacak santralin, yıllık üretimiyle yaklaşık 12 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılaması öngörülüyor. Depolama entegrasyonu sayesinde üretimin daha dengeli ve yönetilebilir hale gelmesi hedeflenirken, proje aynı zamanda şebeke esnekliğine de katkı sağlayacak.

Yerli ekipman ve yüksek verimli teknoloji

Projede, Pekintaş Holding’in üretimden mühendisliğe uzanan entegre yapısı sahaya yansıtılacak. Santralde kullanılacak güneş panelleri grup şirketlerinden Schmid Pekintaş Enerji tarafından tedarik edilirken, anahtar teslim kurulum ise yine grup bünyesindeki SPI Energy Solutions tarafından gerçekleştirilecek. Ayrıca projede, Pekintaş Holding’in şirketlerinden Ptech Solar tarafından geliştirilen N-Type TOPCon Plus hücre teknolojisine sahip yüksek verimli hücreler kullanılacak olup, yüksek yerlilik oranına sahip ekipman kullanımı sayesinde hem teknolojik verimlilik sağlanması hem de ülke ekonomisine katkı sunulması hedefleniyor.

Depolama entegrasyonuyla birlikte söz konusu yatırımlar; elektrik arz güvenliğinin güçlendirilmesine, fosil yakıt bağımlılığının azaltılmasına ve cari açığın düşürülmesine katkı sağlayarak Türkiye’nin 2053 Net Zero hedeflerine uyum sürecini destekleyecek.