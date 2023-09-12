PENDC, Türkiye’nin en büyük ikinci veri depolama merkezi olacak

Esra Özarfat

BURSA - Dijitalleşen dünyada en önemli konulardan biri de güvenli şekilde veri depolama zorunluluğu. Bilişim sektöründeki 20 yıllık deneyimini 2021 yılında veri merkezi çözümleri alanına da taşıyan Bursa merkezli PENDC, bugün 7/24 verdiği hizmetle Türkiye’nin tek çatı altında en büyük 4’üncü veri depolama merkezine sahip. PENDC CEO’su Erdem Murat Ünal, “Veri merkezleri hizmetleri Türkiye’de bugüne kadar ağırlıklı olarak hosting tutma boyutunda kaldı. Bu noktada bizim hedefimiz bir hosting firması olmak değil. Bu alanda firmalara VİP hizmet veriyoruz. Bugün 700’e yakın firmaya aktif hizmet veriyoruz. Ayrıca yurt dışında da hem yazılım hem de veri depolama hizmeti verdiğimiz 24 firmamız bulunuyor. Kuruluşların ihtiyacına göre veri depolamadan kesintisiz internet gibi hizmetler sunuyoruz” dedi. Türkiye’de Bursa merkezin haricinde Erzurum ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi TEKNOKENT’te olmak üzere iki adet Felaket Kurtarma Merkezleri (FKM) bulunduğunu aktaran Ünal, Bursa merkezdeki verilerin her gün belirlenen saatte FKM merkezlerine özel bir hatla güvenli şekilde kopyalandığını söyledi.

Bu sayede veri kayıplarının önüne geçtiklerini de ifade eden Murat Ünal, sahip oldukları internet servis sağlayıcı lisansları ile Türkiye’nin her yerinde fiber kablo çekme ve yönetme hizmeti verebildiklerini vurguladı. Bursa’daki 8 bin 200 metrekare toplam alana sahip merkezin 5 bin 800 metrekarelik kısmını veri merkezi için ayırdıklarını dile getiren Ünal, “Türkiye’nin 4’üncü büyük veri merkeziyiz. Ayrıca 2024 yılının ikinci yarısında bu alana 6 bin metrekare alan daha ekleyeceğiz. Bu sayede operatörlerden sonra bir lokasyonda veri merkezi için ayrılan toplam alan olarak Türkiye’nin ikinci büyük veri merkezi olacağız” diye konuştu.

Global ayak izini veri merkezleriyle artıracak

Türkiye’de 48, Pakistan’daki yazılım ofisinde de 21 kişi istihdam eden PENDC, global ayak izini de artırmak için veri depolama merkezi sayısını artırmayı hedefliyor. Ünal, “İngiltere merkezli TİER3 sertifikası için hazırlıklarımız sürüyor. Bu sertifika sürecini tamamladığımızda dünya genelinde 7/24 kesintisiz hizmet veriyor olmamız resmi olarak onaylanmış olacak. Bu sayede biz de global büyük firmaların portföyüne girmiş olacağız. Türkiye’de halihazırda kamusal hizmet veren iki adet TİER3 sertifikasına sahip kuruluş bulunuyor. Bu anlamda da üçüncü firma olacağız” değerlendirmesini yaptı. Ünal, 2024 yılının ilk yarısında Fas, Dubai ve Avrupa’da çeşitli yerlerde 6 adet veri depolama ve FKM merkezi kurmaya hazırlandıklarını, bir merkezin de Bulgaristan’da faaliyete geçtiğini anlattı.