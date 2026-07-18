Penguin Solutions'tan 750 milyon dolarlık tahvil ihracı: Yoğun taleple hedef aşıldı

Teknoloji donanımı kulvarında faaliyet gösteren Penguin Solutions, sıfır faizli 750 milyon dolarlık stratejik bir borçlanma hamlesine imza attı. Yakın vadeli mevcut borç senetlerini bu yeni uzun vadeli enstrümanla takas eden şirket, kurumsal finansman esnekliğini önemli ölçüde artırdı. İhraç kapsamında devreye alınan finansal koruma kontratları sayesinde, hisse fiyatında çok agresif bir yükseliş yaşanmadığı müddetçe mevcut ortakların pay sahipliği oranları korunacak.

Yapay zeka fabrikaları ve kurumsal teknoloji altyapı kulvarında faaliyet gösteren Penguin Solutions, bilanço yönetiminde kritik bir finansal mühendislik hamlesine imza attı. Şirket, sıfır faizli ve %50 dönüşüm primine sahip olan 2031 vadeli dönüştürülebilir kıdemli tahvil ihracının kapanış işlemlerini gerçekleştirdi. Piyasalardaki yüksek volatiliteye ve finansman maliyetlerindeki genel artış eğilimine rağmen, kurumsal yatırımcıların gösterdiği yoğun ilgi neticesinde arz büyüklüğü başlangıç hedefinin 100 milyon dolar üzerine çıktı.

Borç takası ve sermaye yapısının optimizasyonu

Teknoloji devinin bu büyük finansman operasyonunu başlatmasındaki temel motivasyon, kısa ve orta vadeli yükümlülüklerini uzun vadeye yayarak nakit akışını pürüzsüzleştirmektir. İhraçtan elde edilen yaklaşık 735,1 milyon dolarlık net gelirin önemli bir kısmı, 2029 ve 2030 vadeli mevcut dönüştürülebilir borçların 295,5 milyon dolarlık kısmının nakit ve hisse senedi karşılığında geri alınmasında kullanılacak. Buna ek olarak, eski kredi sözleşmelerinden kalan 100 milyon dolarlık açık pozisyon kapatılarak kurumsal bilançonun likidite rasyoları daha güvenli bir bölgeye taşınacak.

Hisse senedi değer koruma kalkanı ve tavanlı alım stratejisi

Dönüştürülebilir tahvil ihraçlarında mevcut ortakların en çok çekindiği unsur olan gelecekteki hisse senedi enflasyonu riski, bu operasyonda özel bir finansal koruma kalkanıyla kontrol altına alındı. Şirket, ihraç gelirlerinin 49,1 milyon dolarlık kısmını kullanarak opsiyon piyasalarında tavanlı alım işlemleri gerçekleştirdi. Bu koruyucu mekanizma sayesinde, Penguin Solutions hisseleri cari fiyat seviyesinin yaklaşık %125 üzerine çıkıp hisse başına 175,05 dolar eşiğini aşmadığı sürece, tahvillerin hisseye dönüşmesinden kaynaklı net bir ortaklık payı aşınması yaşanmayacak.

Mali yılın üçüncü çeyreğinde beklentileri %33 aşarak hisse başına 0,84 dolar kazanç ve 479 milyon dolar gelir açıklayan şirket, operasyonel büyümesini finansal deha ile taçlandırmış oldu. Bilançodaki bu güçlü nakit yaratma kapasitesi ve borç yapılandırma operasyonu, büyük aracı kurumların hisseye yönelik hedef fiyatlarını yukarı yönlü revize etmesini beraberinde getirdi. Finans piyasaları, sıfır faizli borçlanma kabiliyetinin yarı iletken ve teknoloji donanımı sektöründeki yoğun sermaye ihtiyacını risksiz bir şekilde karşıladığını teyit ediyor.