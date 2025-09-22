Penta Teknoloji ve NetApp, yeni bir iş birliğine imza attı

Dünyanın önde gelen teknoloji markalarını tüketicilerle buluşturan Penta Teknoloji, dağıtıcılığını üstlendiği markalara bir yenisini daha ekledi. Veri depolama alanında akıllı çözümler sunan NetApp, Inc.’in ileri seviye veri depolama ürünleri, yeni iş birliği kapsamında Penta Teknoloji güvencesi altında Türkiye’deki iş ortakları ile buluşacak.

Güvenli, esnek ve verimli veri yönetimi

NetApp, Inc. dünyanın en güvenli veri depolama çözümlerini hem bulut hem de kurum içi ortamlarda sunarak kuruluşlara verilerini en yüksek güvenlik, esneklik ve verimlilikle yönetme imkânı sağlıyor. Dünyanın en büyük bulutlarına entegre edilen tek kurumsal depolama hizmeti olarak NetApp, Inc. gelişmiş gözlemlenebilirlik ve yapay zekâ destekli çözümleriyle işletmelere önemli bir “veri avantajı” sunuyor.

"Bu iş birliği, Türkiye’deki şirketlerin dijital dönüşüm yolculuklarını da hızlandıracak"

Teknoloji alanındaki yenilikçi ürünleri Türkiye genelindeki tüketicilere ve işletmelere ulaştırmanın gururunu yaşadıklarını belirten Penta Teknoloji Genel Müdürü Fatih Erünsal yeni iş birliği ile ilgili şu değerlendirmede bulundu: “Penta Teknoloji olarak 35 yıldır müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarını en yeni teknolojilerle buluşturuyoruz. Bugün geldiğimiz noktada verinin doğru yönetimi ve işlenmesi şirketlerin geleceğini şekillendiren en önemli faktör haline geldi. NetApp, Inc. ile yaptığımız bu stratejik ortaklık, müşterilerimize yalnızca güçlü bir veri depolama çözümü değil, aynı zamanda geleceğin iş yapış biçimlerine uyum sağlayacak esnek ve akıllı bir altyapı sunacak. NetApp, Inc.’in sunduğu yapay zekâ destekli veri yönetimi, siber dayanıklılık ve uygulama çevikliği sayesinde iş ortaklarımızın iş modellerini daha güvenli, daha hızlı ve daha verimli hale getirmelerine katkı sağlayacağız. Bu iş birliği, Penta Teknoloji’nin teknoloji ekosistemine kattığı değeri artırırken, Türkiye’deki şirketlerin dijital dönüşüm yolculuklarını da hızlandıracak.”

NetApp, Inc. Doğu Avrupa ve Türkiye Kanal Satış Lideri Milan Vasilevski ise “Bu stratejik iş birliğinin, Penta Teknoloji’nin köklü uzmanlığını NetApp, Inc.’in yenilikçi veri çözümleriyle buluşturarak, bölgedeki kurumsal depolama pazarındaki liderliğimizi ileri taşıyacağına inanıyoruz. Amacımız, teknolojimizi her işletmenin erişimine açarak ülke genelinde iş ortağı ekosistemimizi daha da güçlendirmek ve dijital dönüşüme ivme kazandırmaktır” dedi.