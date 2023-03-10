Penta Teknoloji'den yüzde 73 ciro artışı

Penta Teknoloji, 2022 yılı finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladı. Teknoloji şirketi 2022 yılı konsolide cirosunu yıllık bazda yüzde 73 artırarak 9,8 milyar TL'ye çıkardı.

Aynı dönemde brüt karını 761 milyon TL'ye yükselten Penta Teknoloji'nin faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) 556 milyon TL, FAVÖK marjı ise yüzde 5,7 olarak gerçekleşti.

Şirket 2022 yılını 103,7 milyon TL net kar ile kapatırken, 2021 yılı sonunda 967 milyon TL olan öz kaynakları 2022 sonu itibarıyla 1,5 milyar TL seviyesine ulaştı.