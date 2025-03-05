Penta Teknoloji'nin net kârı 387 milyon liraya ulaştı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Penta Teknoloji'nin geçen yılki brüt karı 1,7 milyar lira oldu. Faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) yüzde 3'lük artışla 1 milyar lira olan Penta Teknoloji'nin FAVÖK marjı ise yüzde 4,3 olarak gerçekleşti. Şirket aynı dönemde 387,7 milyon lira kar elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Penta Teknoloji Genel Müdürü Fatih Erünsal, şirketin geniş ürün yelpazesinin yanı sıra dijitalleşme ve iş süreçlerindeki optimizasyon adımlarıyla 2024'te de bilişim teknolojileri sektörünün güvenilir iş ortağı olarak konumlanmaya devam ettiğini belirtti.

"Sektördeki öncü konumumuzu güçlendirmeye devam edeceğiz"

Hız, verimlilik ve iş geliştirme konularında kurdukları işbirlikleri ve geliştirdikleri projelerle önemli başarılara imza attıklarını aktaran Erünsal, "Dijitalleşmeye yönelik yatırımlarımız, lojistikteki yetkinliğimiz ve müşteri memnuniyetini odağına alan hizmet anlayışımızla paydaşlarımızı ve sektörü ileri taşıdık. İş ortaklarımızın değişen ihtiyaçlarına uyum sağlayan ve sürekli yenilenen dijital çözümlerimizle, sektörde fark yaratan uygulamalar geliştirmeye devam ediyoruz. Dijitalleşmeyi stratejik önceliklerimiz arasında konumlandırarak, sunduğumuz yenilikçi hizmetlerle iş ortaklarımızın rekabet gücünü artırıyor, güçlü finansal yapımız ve teknolojiye yaptığımız yatırımlarla Türkiye'nin dijital dönüşüm sürecine katkı sağlıyoruz. 2025 yılında da dijital dönüşüm alanındaki kararlı adımlarımızı sürdürerek iş süreçlerinde mükemmelliği hedefleyen stratejilerimizle büyümeye ve sektördeki öncü konumumuzu güçlendirmeye devam edeceğiz." dedi.