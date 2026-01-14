Pentagon, L3Harris’in roket motoru birimine 1 milyar dolar yatırım yapacak

Pentagon, L3Harris Technologies’in roket motoru ve itki sistemleri üreten birimi Missile Solutions’a 1 milyar dolarlık yatırım yapma kararı aldı. Bu adım, Pentagon’un kritik savunma tedarik zincirini güçlendirme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

L3Harris, halka açılma öncesi yatırım için dönüştürülebilir menkul kıymet sunacak

Yatırım, şirketin halka açılma planıyla uyumlu olarak dönüştürülebilir menkul kıymet şeklinde yapılacak. L3Harris, yeni kurulacak şirketin çoğunluk hissesini elinde tutmayı sürdürecek. Yatırımcılar, 2026’nın ikinci yarısında yapılacak halka arz sırasında bu menkul kıymetleri ortak hisseye dönüştürebilecek.

Pentagon’un bu hamlesi, Tomahawk, Patriot, THAAD ve Standard gibi sistemlerde kullanılan katı yakıt roket motorlarının üretimini artırmayı ve yerli tedarik zincirini güçlendirmeyi amaçlıyor. Yetkililer, stratejik tedarik bağımsızlığını güvence altına almak için bu tür doğrudan yatırımların önemine dikkat çekiyor.

Analistler, yatırımın L3Harris hisseleri üzerinde olumlu etki yarattığını ve şirketin piyasa değerini destekleyeceğini belirtiyor. Pentagon’un bu yaklaşımı, “Acquisition Transformation Strategy” ve “Go Direct-to-Supplier” stratejileri kapsamında kritik tedarikçilerle doğrudan ortaklık kurma yönündeki adımlarının somut bir örneği olarak görülüyor.