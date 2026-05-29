Pentagon'dan Boeing'e 855 milyon dolarlık sözleşme onayı

Pentagon, küresel deniz güvenliği ve askeri tedarik programları kapsamında havacılık ve savunma şirketi Boeing ile 854 milyon 672 bin 911 dolar tutarında bir sözleşme revizyonuna imza attı. Doğrudan Boeing’e verilen bu ihale, şirketin savunma sanayisindeki stratejik rolünü pekiştirirken, küresel askeri tedarik zincirindeki payını da artırdı.

Sözleşmenin ana omurgasını yabancı askeri satışlar oluşturuyor

Sözleşmenin ana omurgasını oluşturan Yabancı Askeri Satışlar programı uyarınca Boeing, müttefik donanmalar için dört adet yeni P-8A Poseidon deniz karakol uçağı imal edecek. Anlaşma; uçak üretimi, küresel tedarik zinciri kaynaklı malzeme sorunlarının çözülmesi, kritik yazılım entegrasyonları, donanım güncellemeleri ve kapsamlı mühendislik çalışmalarını kapsıyor. Finansmanın büyük kısmı yabancı askeri satış fonlarından karşılanırken, küçük bir bölümü ABD Deniz Kuvvetleri'nin mevcut tedarik bütçesinden aktarılacak.

Proje kapsamındaki mühendislik ve montaj faaliyetlerinin büyük çoğunluğu Boeing'in Seattle, Washington’daki ana tesislerinde yürütülecek, geri kalan üretim payları ise Huntington Beach, Kaliforniya ve diğer ABD eyaletlerindeki merkezlerde tamamlanacak. Eylül 2030’a kadar bitirilmesi planlanan projenin, hem üretici şirkete hem de projede yer alan yan sanayi kollarına uzun vadeli iş hacmi sağlaması bekleniyor.