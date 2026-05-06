Pentagon’un stok yenileme mesaisi Leidos’a yaradı: 2026 kar beklentisi yukarı çekildi

Küresel savunma sanayiindeki hareketlilik, teknoloji ve savunma çözümleri devi Leidos’un finansal tablolarına pozitif yansıdı. Şirket yönetimi, artan küresel talebi ve Pentagon ile imzalanan yeni nesil sözleşmeleri gerekçe göstererek 2026 yılı için büyüme öngörülerini yukarı yönlü revize etti. Bu revizyonun arkasındaki temel itici güçler; İran ile yaşanan gerilim ve Rusya-Ukrayna savaşıyla boşalan mühimmat depolarının yeniden doldurulması süreci oldu.

Yapay zeka destekli savunma sözleşmeleri büyümeyi tetikliyor

Leidos’un büyüme stratejisinin merkezinde sadece geleneksel mühimmat değil, aynı zamanda Pentagon’un modern savaş alanına uyarladığı yapay zeka sistemleri yer alıyor. Şirket, Pentagon ile imzaladığı yüksek bütçeli yapay zeka ve dijital dönüşüm sözleşmeleri sayesinde gelir kalemlerini çeşitlendirdi. Yatırımcı kanadında büyük ilgi gören bu gelişme, şirketin 2026 yılı kar tahminlerini piyasa beklentilerinin üzerine taşıdı.

Silah stoklarını yenileme çabası sektörü domine ediyor

ABD’nin stratejik ortaklarına yaptığı askeri yardımlar, Pentagon’un kendi stoklarında ciddi bir azalmaya yol açtı. Leidos, bu stokların hızla yenilenmesi sürecinde üstlendiği kritik projelerle hem üretim kapasitesini hem de finansal görünümünü güçlendirdi. Savunma sanayi devlerinin, jeopolitik risklerin arttığı bu dönemde uzun vadeli ve istikrarlı bir büyüme dönemine girdiği görülüyor.