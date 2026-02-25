Pentagram Lojistik, globalleşme hamlesini İtalya’dan başlatıyor

Türkiye’nin genç lojistik şirketlerinden Pentagram Logistics, Avrupa’daki yapılanmasını İtalya’dan başlatıyor. Sektörde 20 yılı aşkın deneyime sahip uzman bir ekip tarafından 2021 yılında kurulan şirket, uluslararası ağını güçlendirme yolunda önemli bir adım atıyor. Kuruluşundan bu yana karayolu, havayolu, denizyolu ve demiryolu taşımacılığı, proje taşımacılığı, gemi kiralama ve depolama hizmetlerinde optimum verimlilik anlayışıyla hareket eden şirket, müşterilerine entegre ve sürdürülebilir çözümler sunuyor.

Avrupa açılımına ilişkin değerlendirmelerde bulunan CEO Tülin Doğan, İtalya tercihini stratejik bir adım olarak nitelendirdi. Doğan, özellikle Trieste’nin intermodal taşımacılıkta Avrupa’nın en kritik lojistik merkezlerinden biri olduğuna dikkat çekerek, “Trieste, güçlü liman altyapısı ve demiryolu bağlantıları sayesinde Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasında rekabetçi transit süreleri sunuyor. Avrupa’daki ilk adımımızı intermodal taşımacılığın kalbi sayılan bu merkezden atıyoruz. Buradan Avrupa içlerine entegre, sürdürülebilir ve yüksek verimlilik sağlayan çözümler sunacağız” dedi.

“Türk ihracatçısını Avrupa’da destekleyeceğiz”

Lojistiği yalnızca yük taşımak olarak görmediklerini vurgulayan Doğan, “Bizim için lojistik; hayatlara dokunan yollar açmaktır. Avrupa yapılanmamızla müşterilerimize hem maliyet avantajı hem de operasyonel hız kazandırmayı hedefliyoruz. İntermodal çözümlerle karbon ayak izini azaltırken, Türk ihracatçısına Avrupa’da daha güçlü alternatifler sunacağız” ifadelerini kullandı.

“İtalya’da ortaklığa sıcak bakıyoruz”

Uzman kadrolarını teknoloji ve güçlü altyapı ile desteklediklerini belirten Doğan, İngilizce ve İtalyanca dil yetkinlikleri sayesinde yerel paydaşlarla doğrudan ve etkin iş birlikleri geliştireceklerini ifade etti.

Doğan, Avrupa’daki büyümeyi hızlandırmak ve daha güçlü, daha güvenilir bir yapılanma oluşturmak amacıyla İtalyan bir lojistik şirketiyle ortaklığa sıcak baktıklarını belirterek, “Bu doğrultuda görüşmelere başladık. Bize değer katacağına ve küresel büyüme hedeflerimizi destekleyeceğine inandığımız bir şirketle karşılıklı güven temelinde ortaklık kurabiliriz. Ancak aradığımız sinerjiyi bulamazsak, yatırımı kendi yapılanmamızla hayata geçirerek ofisimizi doğrudan açacağız. Hedefimiz, 2026 yılının sonuna kadar ilk yurt dışı yatırımımızı tamamlamak” diye konuştu.