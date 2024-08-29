PepsiCo, güvenli suya erişenlerin sayısını 100 milyona çıkarmayı hedefliyor

Dünyanın en büyük yiyecek ve içecek şirketlerinden PepsiCo, Türkiye ve globalde sürdürülebilir bir geleceğe yönelik çalışmalarını, PepsiCo Pozitif (pep+) stratejisi çerçevesinde kararlılıkla sürdürüyor. Sürdürülebilirlik stratejisinin merkezinde su yönetimine öncelik veren şirket, üretimde su kullanımını optimize etmekten ekosistemlerin rehabilitasyonuna kadar birçok alanda önemli başarılar elde etti. Bu kapsamda hem globalde hem de Türkiye’de yürütülen projelerle PepsiCo, suyun geleceğini güvence altına alma yolunda kararlı adımlar atmayı sürdürüyor.

PepsiCo’nun “Daha az su kullanmak, suyu geri kazandırmak ve temiz suya erişimi artırmak” prensipleri doğrultusunda şekillenen sürdürülebilirlik stratejisi, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de önemli sonuçlar doğuruyor. Bu yaklaşımla, sadece üretim süreçlerinde değil, topluma sunduğu değerlerle de fark yaratıyor.

“Suya erişimin önemine inanan ve bu alanda adımlar atan ilk şirketlerden biriyiz”

Dünya Su Haftası kapsamında “Net Su Pozitif” olma hedefi yolunda yaptıkları çalışmalara değinen PepsiCo Türkiye Genel Müdürü Evrim Şen, “PepsiCo olarak, suyun hayatın kaynağı olduğunun bilinciyle, sürdürülebilir su yönetimi konusunda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Dünya Su Haftası vesilesiyle hem Türkiye’de hem de globalde pep+ stratejimiz doğrultusunda su kaynaklarını korumak, yenilemek ve gelecek nesillere aktarmak için attığımız adımları paylaşmaktan gurur duyuyoruz. Su kaynaklarını korumak, tarımda ve üretimde su kullanımını optimize etmek PepsiCo’nun temel öncelikleri arasında yer alıyor. Verimliliği artırırken bozulmuş ekosistemleri rehabilite etmek ve havza sağlığını iyileştirmek için lider sivil toplum kuruluşlarıyla güç birliği yapıyoruz. Bununla birlikte, arıtma, hijyen ve koruma programlarına yaptığımız yatırımlarla daha fazla insanın güvenli suya erişmesini sağlıyoruz. Suya erişimin önemine inanan ve bu alanda adımlar atan ilk şirketlerden biri olarak, yüksek su riski taşıyan bölgelerde kullandığımız suyun yüzde 100’ünden fazlasını [G{1] üretim yaptığımız havzalara geri kazandırmayı hedefliyoruz.” dedi.

Küresel ölçekte elde ettikleri bu başarıların, koydukları hedeflerinin gerçekçi ve ulaşılabilir olduğunun en büyük göstergesi olduğunu vurgulayan Şen, PepsiCo’nun 2006 yılından bu yana 91 milyon kişiye güvenli suya erişim sağladığını ve bu sayıyı 2030’a kadar 100 milyona çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

PepsiCo Türkiye’nin su yönetimindeki başarıları ve gelecek hedefleri

Şen, “Türkiye’de de fabrikalarımızda su verimliliğini artırmak üzere birçok çalışma yapıyoruz. Örneğin Manisa Fabrikamızın açıldığı 2018 yılından bu yana yaptığımız çok sayıda proje ile fabrikamızda kilogram başına tükettiğimiz suyu yüzde 52 oranında azaltmayı başardık. Ayrıca Doğa Koruma Merkezi (DKM) iş birliğiyle 2023 yılında Tarsus, Berdan havzasında Suyun Geri Kazandırılması Projesini hayata geçirdik. Fabrikalarımızda kullandığımız operasyonel su miktarından daha fazlasını havzalara geri kazandırmak için hayata geçirdiğimiz bu proje ile 2023 yılında Tarsus fabrikamızda kullanılan suyun 69%'unu doğaya geri kazandırdık. Şu ana kadar 1 milyon doların üzerinde yatırım yapılan proje, 2024 yılında PepsiCo'nun Manisa ve İzmir'deki fabrikalarında da hayata geçirilmeye başlandı. Proje kapsamında, kullandığımız suyun %100'ünden fazlasını geri kazandırmayı hedefliyoruz. PepsiCo olarak, suyun korunması ve daha adil bir şekilde erişilebilmesi için attığımız her adımda insan odaklı çözümler üretmeyi amaçlıyoruz. Globalde olduğu gibi Türkiye’de de bu misyonumuzu geleceğe taşıyarak, gezegenimizin ve toplumumuzun su kaynaklarını koruma yolunda kararlılıkla ilerliyoruz.” şeklinde konuştu.

PepsiCo, “Net Su Pozitif Hedefi” doğrultusunda küresel olarak 2030 yılına kadar mutlak su kullanımı azaltmanın yanı sıra yüksek riskli bölgelerde kullanılan suyun yüzde 100’ünden daha fazlasını doğaya geri kazandırmayı hedefliyor. Bunun yanı sıra dünyada suyu en verimli şekilde kullanan yiyecek içecek şirketlerinden biri olmayı amaçlıyor.