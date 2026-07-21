PepsiCo hisselerinde sert düşüş: 134,65 dolar ile yıllık dip görüldü

Yüksek enflasyon ortamında perakende talebinin zayıflaması, PepsiCo hisselerinde son bir yılın en sert değer kaybını tetikledi. İkinci çeyrek mali sonuçlarının ardından gelen satış dalgasıyla 134,65 dolarlık taban seviyeyi test eden şirket, operasyonel marjlardaki daralmaya rağmen sürdürülebilir temettü büyümesi stratejisiyle finansal dengesini korumaya çalışıyor.

Finansal tablolar, yüksek fiyat politikalarına karşı oluşan müşteri direncinin ciro üzerindeki etkilerini net bir şekilde yansıtıyor. Özellikle atıştırmalık segmentinde kaydedilen hacim kayıpları, gelir tahminlerinin aşılmasına rağmen operasyonel kar marjlarının daralmasını önleyemedi. Yatırımcıların büyümeye dair şüphelerini artıran bu performans, piyasada dönemsel bir satış baskısı yarattı. İmalat maliyetlerindeki artışın fiyatlara tam olarak yansıtılamaması da iç piyasadaki karlılık dengesini olumsuz etkileyen en temel faktör olarak öne çıkıyor.

Güçlü kar marjları ve temettü kalkanı

Fiyat grafiklerinde yaşanan bu gerilemeye tezat olarak, şirketin temel mali göstergeleri %55 seviyesindeki brüt kar marjını korumaya devam ettiğini gösteriyor. Finansal esnekliğin en önemli göstergesi kabul edilen bu oran, operasyonel şoklara karşı nakit akışının güçlü kalmasını sağlarken uzun vadeli yatırımcılar için de ciddi bir güven zemini oluşturuyor. Yönetim kurulunun son olarak hisse başına 1,48 dolar düzeyinde çeyreklik temettü ödemesi ilan etmesi ve bu artış serisini 54. yılına taşıması, kağıda taban desteği sağlayan en stratejik koruma katmanı olarak işlev görüyor. Cari fiyatlarla %4,2'yi aşan bu nakit getiri gücü, senedin daha derin düşüşler yaşamasının önüne set çekerken, tüketici ürünleri sektörünün defansif yapısı sayesinde şirketin zorlu makroekonomik döngülerde borsada ayakta kalmasını kolaylaştırıyor.

Borsada dengelenme arayışı

Şirket hisselerinin 52 haftalık zirvesi olan 171,48 dolardan bu yana kaydettiği düşüş trendi, piyasa çarpanlarının tarihsel ortalamalara yaklaşmasını sağladı. Teknoloji odaklı rallinin tüketici ürünlerinden sermaye çıkışını hızlandırması bu süreci derinleştirirken, firmanın pazar payını korumak adına atacağı maliyet odaklı adımlar yakından izleniyor. Dolayısıyla bu sert geri çekilme, operasyonel bir çöküşten ziyade, borsa genelindeki sektörel para kaymalarının ve küresel talep dengelenmesinin doğal bir sonucu olarak öne çıkıyor. Önümüzdeki süreçte iç pazardaki hammadde baskısının hafiflemesiyle birlikte, mevcut fiyat seviyelerinin yatırımcılar için yeni bir dengelenme ve toparlanma noktası oluşturması bekleniyor.