PepsiCo Türkiye, Dünya Çiftçiler Günü’nü çiftçilerle birlikte tarımın geleceğini inşa ederek kutluyor

PepsiCo Türkiye, Dünya Çiftçiler Günü vesilesiyle, Pep+ stratejisi doğrultusunda tarladan sofraya sürdürülebilir bir değer zinciri oluşturmak amacıyla hayata geçirdiği projelerini paylaştı.

Bu yaklaşımın üç temel ayağından biri olan Pozitif Tarım kapsamında; sözleşmeli üretimden yenileyici tarım projelerine, su geri kazanım yatırımlarından çiftçilerin pazara erişimlerini kolaylaştıracak eğitim programlarına uzanan uygulamalarıyla çiftçilerle birlikte Türkiye’de tarımsal dönüşüme katkı sağlıyor.

PepsiCo Türkiye, sürdürülebilir ve yenileyici tarım uygulamalarıyla dirençli gıda sistemlerinin oluşturulmasına katkı sunan çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Şirketin projeleri, çiftçilerin dayanıklılığını artırırken kendi kendine yetebilen tarım ekosistemlerinin gelişimini odağına alıyor.

Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla açıklamalarda bulunan PepsiCo Türkiye Genel Müdürü Ergün Günay, tarımın yalnızca üretimden ibaret olmadığını; çiftçilerin güçlenmesinden sürdürülebilir ve uzun vadeli değer yaratan bir tarım ekosisteminin inşasına uzanan bütüncül bir yapı olduğunu vurguladı. Günay, şunları söyledi:

“PepsiCo Türkiye olarak sürdürülebilir ve dirençli bir gıda sistemi oluşturulmasının dünyadaki en hayati meselelerden biri olduğuna inanıyoruz. Bu anlayışla, başta çiftçilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımızla birlikte daha dayanıklı, verimli ve sürdürülebilir bir tarım altyapısının gelişmesine katkı sağlamak için çalışıyoruz. Çiftçilerimizi yaklaşık 20 yıldır tedarikçi eğitim ve iletişim platformumuz PepsiCo Agro Akademi ile destekliyoruz. İleri teknolojiye yaptığımız yatırımlarla çiftçilerimizin verimliliklerini artırmalarına, su ve girdi kullanımını optimize etmelerine katkı sağlıyoruz. Yenileyici tarım uygulamalarımızla toprağın sağlığını iyileştirmeye, karbonu yakalamaya, havza sağlığını güçlendirmeye, biyolojik çeşitliliği korumaya ve geliştirmeye, çiftçiler ile çiftçi topluluklarının yaşam standartlarını yükseltmeye yardımcı oluyoruz. Türkiye genelinde 20 şehirde, toplam 100 bin dekar alanda mısır ve patates üretimi yapıyoruz. Yaklaşık 200 kişilik tarım ekibimizle, her yıl ortalama 500 çiftçiyle sözleşmeli üretim kapsamında faaliyet gösteriyoruz. Dünyadaki en kritik meselelerden biri olan yüksek su riski karşısında, tarımda su kullanımını azaltmaya yönelik projelerimizle bu alanda da somut katkılar sunmayı sürdürüyoruz. Uzun vadeli hedefimiz, daha dirençli bir tarım ekosisteminin oluşmasına destek olmak. Bu uzun soluklu yolculukta çiftçilerimizle omuz omuza çalışarak daha iyi bir geleceği birlikte inşa edeceğimize gönülden inanıyoruz.”

Yenileyici tarım ile deprem bölgesinde filizlerin yeniden yeşermesi sağlandı

PepsiCo Türkiye yenileyici tarımın önümüzdeki on yılın belirleyici bir rol oynadığı yaklaşımıyla hem kendi bünyesinde hem de alanında uzman kuruluşlarla gerçekleştirdiği iş birlikleriyle birçok projeyi hayata kazandırdı. Şirketin 2022 yılında Konya Karapınar’da başlattığı “Lay’s Yenileyici Tarım “projesi ile yaklaşık 1000 çiftçiye ulaşılırken, proje daha sonra geliştirilerek deprem bölgesine taşındı.

Hatay Samandağ’da hayata geçirilen “Lay’s Ortak Hareket, Yeniden Bereket” projesiyle çiftçilerin yeniden üretime dönmesi teşvik edildi. Çiftçilere fidan, gübre, tohum, eğitim ve yenileyici tarım uygulamaları gibi birçok konuda destek verildi, kadın kooperatiflerine alım garantisi sunuldu ve bölgede dirençli bir gıda sistemi oluşturulmasına katkı sağlandı.

PepsiCo Türkiye’nin Adana’da, PepsiCo Vakfı ve CARE Türkiye iş birliğiyle hayata geçirdiği “Dünyayı Besleyen Kadınlar” projesi ise küçük ölçekli çiftçi ve üreticilerin güçlendirilmesine odaklandı. Proje kapsamında, bölgedeki ortak tarımsal alt yapılarının iyileştirilmesi, düzenlenen eğitimlerle çiftçilerin bilinçlendirilmesi, Meryem Kadın Kooperatifi ile iş birliğiyle satış ve pazarlama ağının güçlendirilmesi başta olmak üzere birçok adım atıldı. 450 çiftçi ve üreticiye hibe sağlanırken, toplamda 35 binden fazla çiftçi ve üreticiye ulaşıldı.

“Bir Damla Bir Dünya” projesiyle 1,14 milyon metreküp su doğaya geri kazandırıldı

PepsiCo Türkiye, su verimliliği ve sürdürülebilir tarım uygulamalarına yönelik projeleriyle su kaynaklarının korunmasına katkı sağlamayı sürdürüyor. Özellikle su stresi yüksek bölgelerde düşük basınçlı sulama gibi verimlilik odaklı teknolojilere yatırım yapan şirket, suyun döngüsel kullanımını artırmayı hedefliyor.

DKM iş birliğiyle hayata geçirilen “Bir Damla Bir Dünya” projesi kapsamında PepsiCo Türkiye, 2025 yılında Tarsus, Manisa, İzmir ve Adana’daki operasyonlarının bulunduğu havzalarda yaklaşık 1,14 milyon metreküp suyu doğaya geri kazandırdı. Bu kapsamda fabrikalarımızdaki operasyonel su kullanımının Tarsus ve İzmir’de %100’ü, Manisa’da %98’i ve Adana’da %52’si yerel havzalara geri kazandırıldı.

Bu yıl proje Tekirdağ’a taşınırken, Önder Çiftçi Üretim ve Pazarlama Kooperatifi iş birliğiyle Meriç-Ergene Havzası’nda yer altı ve yer üstü su kaynaklarının korunmasına yönelik çalışmalar başlatıldı.

Croptrak mobil uygulaması ile çiftçilerin tarlaları çevrimiçi takip ediliyor

Tarımda ileri teknoloji kullanımına ciddi yatırımlar yapan PepsiCo Türkiye, elde edilen dijital verileri analiz edip çiftçileri yönlendiriyor. Bunlardan biri olan Croptrak mobil uygulaması ile PepsiCo Türkiye, sözleşmeli tarım çerçevesinde çalıştığı çiftçilerin tarlalarını çevrimiçi takip ediyor, meteorolojik verilerle bütünleşmiş erken uyarı sistemi ile hastalık risklerini önceden tespit ediyor. Böylece çiftçilerin zamanında doğru müdahaleyi yapabilmesini sağlayarak verimlilik artışına ve daha etkin su kaynağı kullanımına yardımcı oluyor.