PepsıCo Türkiye İnsan Kaynakları Lideri Özlem Ökten’e Avrupa sorumluluğu

Dünyanın lider yiyecek ve içecek şirketlerinden PepsiCo, global yapılanmasında Türkiye ekibine olan güvenini yaptığı atamalar ve yeni yapılandırmalarla göstermeye devam ediyor.

PepsiCo tarafından yapılan açıklamada, şu anda Türkiye Organizasyon Birimi’nde İnsan Kaynakları Lideri olarak görev yapan Özlem Ökten’in sorumluluk alanının genişletilerek Avrupa Ticari Fonksiyonu’nu da kapsayacak şekilde yeniden yapılandırıldığı duyuruldu.

Özlem Ökten kimdir?

Özlem Ökten, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İnsan Kaynakları Gelişimi yüksek lisansı ile başlayan İnsan Kaynakları tutkusunu 20 yılı aşan kariyeri boyunca devam ettirdi. 2023’ten bu yana PepsiCo Türkiye’de İnsan Kaynakları Kıdemli Direktörü olarak görev yapan Ökten, İK kariyerinde, özellikle yetenek yoğunluğunu artırma, liderlik kapasitesini geliştirme ve organizasyonel çevikliği güçlendirme alanlarında stratejik inisiyatiflere öncülük etti. 2011’de PepsiCo ailesine katıldığından bu yana; farklı İK fonksiyonlarında organizasyonel ve yetenek gelişimi, değişim yönetimi, İK stratejisi tasarımı, operasyonel mükemmellik ve çalışan deneyimi projelerinde sürdürülebilir değer yarattı. Yeni görevinde, Avrupa Ticari Fonksiyonu’nun insan kaynakları stratejilerini şekillendirerek bölge genelinde yetenek yoğunluğunu artırma, sürekli gelişim kültürünü güçlendirme ve organizasyon birimleri/ülkeler arasında sinerji yaratma konularında kritik bir rol üstlenecek. Tüm bu çalışmaları, Avrupa Ticari Fonksiyonu liderlik ekibinin bir üyesi olarak yürütecek.