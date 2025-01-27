Pepsico Türkiye, “Pepsico Sen’sin” projesiyle ilham veren kadın çalışanlarının hikayesini anlatıyor

PepsiCo Türkiye, sürdürülebilirlik stratejisi pep+ doğrultusunda bir yandan daha çevreci bir gıda sistemi için çalışırken, bir yandan da toplumsal cinsiyet eşitliği, kapsayıcılık ve çeşitliliği destekleyen projeleriyle toplumda pozitif değişim yaratmaya devam ediyor.

PepsiCo Türkiye bu kapsamda, PepsiCo’nun kadın çalışanlarının başarılarını, katkılarını ve hikayelerini görünür kılmak amacıyla global çapta yürüttüğü She is PepsiCo projesini, Türkiye’de daha kapsayıcı bir yaklaşımla "PepsiCo Sen’sin" ismiyle hayata geçirdi. Bu kampanya, kadın çalışanlarının kariyer yolculuklarını, ilham veren hikayelerini paylaşmayı ve daha fazla kadının iş gücüne katılımını teşvik etmeyi amaçlıyor.

“PepsiCo Sen’sin” projesi kapsamında, PepsiCo Türkiye’nin sahada çalışan kadınlarının ilham verici hikayeleri videolar aracılığıyla geniş kitlelerle buluşturuluyor. PepsiCo’nun farklı lokasyonlarında gerçekleştirilen çekimlerde, altı kadın çalışanı kendi kariyer yolculuklarını, PepsiCo’daki deneyimlerini ve bu süreçte karşılaştıkları zorlukların üstesinden nasıl geldiklerini samimi bir şekilde anlattı. Her bir hikâye, kadınların azmini, kararlılığını ve başarıya giden yoldaki deneyimlerini gözler önüne seriyor. Bu videolar sadece PepsiCo çalışanlarına değil, aynı zamanda Türkiye’nin dört bir yanında ilham arayan tüm kadınlara umut olmayı hedefliyor.

"PepsiCo olarak, çeşitliliği içeren iş gücünü destekleyerek daha eşit ve sürdürülebilir bir çalışma kültürüne katkı sağlamayı amaçlıyoruz"

PepsiCo Strateji ve Transformasyon Kıdemli Direktörü Deniz Alkan, “PepsiCo olarak, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı rehber edinen bir şirketiz. Bu kapsamda 17 sürdürülebilir kalkınma amacının birçoğuna yönelik çalışmalarımız bulunuyor. Özellikle nitelikli eğitimden toplumsal cinsiyet eşitliğine kadar uzanan alanlarda hem küresel olarak hem de Türkiye özelinde birçok çalışmamız var. Bu anlayışla PepsiCo global olarak pep+ stratejisi doğrultusunda çeşitliliği, eşitliği ve kapsayıcılığı geliştirerek daha iyi bir dünya inşa etmek için küresel amaçlar doğrultusunda bugüne kadar 71 ülkede toplumsal cinsiyet eşitliği girişimlerini hayata geçirdik. Çalışanlarımızın ve hizmet verdiğimiz toplumun gelişiminin, şirketimizin başarısı için temel faktör olduğuna inanıyoruz. Kim olduğumuza, nereden geldiğimize veya kimi sevdiğimize bakmaksızın herkesin eşit söz hakkına sahip olduğu, iş birliğini teşvik eden, kapsayıcı ve eşitlikçi bir çalışma ortamı yaratmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Çeşitli projelerimizle de bu vizyonumuzu somut adımlarla hayata geçiriyoruz.

Geleceğin Bilim Kadınları Akademisi ve Milyon Kadına Mentor gibi programlarla genç kadınları bilim ve iş dünyasında destekliyor; KİPAP ile İstihdam projemizle üretim süreçlerinde kadın çalışanların sayısını artırmayı hedefliyoruz. Ayrıca sahada kadın istihdamını teşvik edecek çalışmalar yürütüyor, düzenlediğimiz atölye ve webinarlarla farkındalık yaratıyoruz. Mentorluk ve sponsorluk programlarımızla kadınların liderlik rollerinde güçlenmesine destek veriyoruz. Bu anlayışla hayata geçirdiğimiz son projelerden biri de “PepsiCo Sen’sin” oldu” dedi.

"PepsiCo Sen’sin” projesiyle sahadaki kadınların hikayeleri hepimize ilham veriyor"

PepsiCo İnsan Kaynakları Kıdemli Direktörü Özlem Ökten, “PepsiCo Sen’sin’ projesi, özellikle sahada çalışan kadın arkadaşlarımızın emeklerini, başarılarını ve katkılarını daha görünür kılmayı amaçlayan global bir kampanyadır. Globalde ‘She is PepsiCo’ olarak bilinen bu kampanyayı, Türkiye’de daha kapsayıcı bir anlayışla ‘PepsiCo Sen’sin’ adıyla hayata geçirdik. Proje kapsamında, belirlediğimiz 6 kadın çalışma arkadaşımızla birlikte farklı lokasyonlarımızda çekimler gerçekleştirdik. Bu çekimlerde, hem kapsayıcı çalışma ortamımıza dair görüşlerini hem de kariyer yolculuklarında ilham veren hikayelerini paylaştıkları içerikler ve videolar hazırladık. Amacımız, sahadaki kadın çalışanlarımızın ilham verici hikayelerini hem şirket içinde hem de dışında paylaşarak, daha fazla kadının böylesine zengin ve destekleyici bir iş gücüne katılmasına ilham vermek” dedi.

PepsiCo Türkiye olarak, pep+ ajandalarının önemli bir parçası olarak, aslında tüm çalışanları için de sürdürülebilir ve pozitif bir çalışma ortamı sağlamak için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya odaklandıklarını söyleyen Ökten, bu kapsamda toplumsal cinsiyet eşitliğini ve kadınların iş hayatındaki rolünü destekleyerek, her kadının potansiyelini gerçekleştirebileceği bir dünya için çalıştıklarının altını çizdi.