PepsiCo, Türkiye’de elektrikli tren ile gıda taşımacılığı gerçekleştiren ilk şirket oldu

PepsiCo, uçtan uca stratejik dönüşümü pep+ stratejisi çerçevesinde doğayı ve çevreyi odağına alarak daha yaşanılabilir bir dünyanın inşasına katkıda bulunmak için attığı adımları büyütmeye devam ediyor.

Bu stratejinin üç temel başlığından biri olan Pozitif Değer Zinciri başlığı kapsamında PepsiCo, iklim değişikliği ile mücadele etmek için karbon salımını azaltmak üzere birçok çalışma gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda kendi operasyonlarından kaynaklı emisyonlarını 2030 yılına kadar %75 oranında azaltmayı taahhüt eden PepsiCo, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçların kullanımı başta olmak üzere birçok yatırım yapıyor.

PepsiCo’nun global hedeflerine en güçlü katkıları gerçekleştiren iş birimlerinden biri olan PepsiCo Türkiye, yenilenebilir enerjiye yaptığı yatırımlarla PepsiCo içerisinde %100 yenilenebilir elektrik hedefine ulaşan ilk ülkelerden biri olmuştu. PepsiCo Türkiye bir süre önce elektrikli araçları filolarına dahil ederken şimdi de elektrikli tren ile fabrikaları arasında gıda sevkiyatına başladı.

PepsiCo Türkiye, nakliye ve lojistik ekiplerinin geliştirdiği projeyle Mersin’in Akdeniz ilçesindeki fabrikasından Kocaeli’nin Kartepe ilçesindeki Suadiye fabrikasına elektrikli tren ile gıda evkiyatı yaparak bir yeniliğe daha imza attı. PepsiCo Türkiye böylece Türkiye’de ilk defa elektrikli tren ile hızlı tüketim sektöründe gıda taşımacılığı gerçekleştiren şirket oldu. Elektrikli tren ile yapılan bu taşıma, karayolu ile yapılan taşıma işlemine göre karbon salımını yüzde 83 oranında düşürüyor.

"Daha sürdürülebilir bir yaşam oluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz"

Gerçekleştirilen ilk sevkiyat ile birlikte açıklamalarda bulunan PepsiCo Türkiye Genel Müdürü Evrim Şen: “PepsiCo Türkiye olarak iklim değişikliğinin etkilerini en aza indirmek ve sıfır karbon hedefine ulaşarak daha sürdürülebilir bir yaşam oluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarına dayalı yatırımlarımızla bu konuda Türkiye’de öncü şirketlerden biri olarak taşımacılıktaki karbon salımlarını azaltmak için elektrikli araç filolarımızı büyütmeye devam ederken uzun mesafeli karayolu taşımacılığının yarattığı yüksek karbon salımlarının önüne geçmek için artık elektrikli trenlerle gıda taşıması yapmaya başladık. Bu uygulama Türkiye’de bir ilk... Yiyecek ürünlerimizi elektrikli tren ile taşıyarak, taşımacılık kaynaklı karbon salımını çok ciddi bir şekilde azaltacağız. Karayolu taşımacılığına göre karbon salınımını yüzde 83 azaltan bu projede emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim” dedi.

Projede PepsiCo ile iş birliği yapan Arkas Rail’ın Genel Müdürü Hamit Gökmen: “Arkas Rail olarak” Avrupa Yeşil Mutabakatı” ile uyumlu sürdürülebilir ulaşım çözümlerine odaklanmaktayız.

Karbon ayak izini azaltmak, sürdürebilir lojistiğe katkıda bulunmak amacıyla demiryolu hizmetlerini genişletiyor ve optimize ediyoruz. Arkas Rail olarak 2025 yılı Nisan ayında teslim alacağımız 5 adet elektrikli dual lokomotiflerimizle de paydaşlarımıza daha geniş operasyonel çözümler üreteceğiz.

Global bir marka olan PepsiCo ile karbon ayak izini azaltmaya yönelik iş birliğini önemsiyoruz. PepsiCo gibi büyük şirketlerin demiryolu taşımacılığını tercih etmesi çevresel duyarlılık ve sürdürülebilirlik açısından diğer şirketlere de ilham verecektir” dedi.

İlk sevkiyat kapsamında Mersin’in Akdeniz ilçesindeki fabrikasından konteynerler elektrikli trene yüklenip Kocaeli’ndeki PepsiCo Suadiye fabrikasına teslim edildi, sonrasında da Suadiye-Tarsus yönünde taşıma gerçekleştirildi.

Gidiş dönüş olacak şekilde 1600 km’yi aşan bu güzergahta, aynı yük 1 tır ile taşındığı takdirde 950 kg’lık karbon Co2 salınımı gerçekleşiyor, elektrikli tren ile demiryolu aracılığıyla taşındığında ise karbon salınımı 160 kg’a düşüyor.

Bugüne kadar sadece yolcu ve çeşitli yük taşıyan elektrikli trenler PepsiCo’nun bu projesiyle ilk defa gıda taşımacılığında kullanılmış oldu.