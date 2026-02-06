PepsiCo Vakfı’ndan bölgeye anlamlı destek: Ahbap iş birliğiyle Hatay’da Gençlik Merkezi açıldı

PepsiCo Vakfı, 6 Şubat 2023’te yaşanan ve tüm ülkemizi derinden etkileyen depremlerin ardından bölgeye yönelik başlattığı yardım ve destek çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

Bu kapsamda PepsiCo, Hatay’da Ahbap Derneği iş birliğiyle Gençlik Merkezi açtı. Hatay Defne Gençlik Merkezi, depremden etkilenen gençlerin eğitim, kişisel gelişim ve psiko-sosyal ihtiyaçlarına destek olarak, onları geleceğe hazırlamayı amaçlıyor.

Merkez, gençlere güvenli bir sosyal alan sunarken, aynı zamanda sanattan dijital becerilere kadar çeşitli alanlarda kendilerini geliştirme fırsatı sunacak.

Merkez, deprem bölgesindeki gençlerin eğitim, kişisel gelişim ve sosyal ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlandı. Ayrıca gençlerin karar alma süreçlerine katılımını teşvik eden, iyi olma halini artırmaya yönelik çalışmalar da Hatay Defne Gençlik Merkezi’nde yürütülecek.

Merkezde; Müzik Atölyesi, El Sanatları Atölyesi, Bilgisayar Atölyesi, Akademik Atölye ve kütüphane yer alıyor. Tesis, gençlere hem öğrenebilecekleri hem de kendilerini geliştirebilecekleri güvenli bir ortam yaratmayı amaçlıyor.

Bu proje aynı zamanda, PepsiCo’nun sürdürülebilir bir gelecek için attığı adımların ve toplumsal yatırım taahhüdünün Türkiye’deki en somut örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

PepsiCo Türkiye Genel Müdürü Ergün Günay: 6 Şubat depremlerinin ardından bölge halkının yanında olmaya kararlılıkla devam ediyoruz

Bölge halkının yaralarını sarmak için var güçleriyle çalışmaya devam ettiklerini ifade eden PepsiCo Türkiye Genel Müdürü Ergün Günay şöyle konuştu:

"6 Şubat depremlerinin yıldönümünde, kaybettiğimiz tüm canları saygı ve rahmetle anıyor, geride kalan ailelere ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı ve sabır diliyoruz. Yaşananların izlerinin kolay silinmeyeceğinin ve bölgenin uzun soluklu bir iyileşme sürecine ihtiyaç duyduğunun farkındayız. Bu süreçte hepimizin üstüne düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğine inanıyorum. PepsiCo Türkiye olarak, depremin hemen ardından bölge halkının yanında olmak için harekete geçtik. Öncelikle, kısa vadede acil ihtiyaçların karşılanmasına destek verdik. Ancak bununla yetinmedik. Bölgenin uzun vadede yeniden kalkınması ve ayağa kalkması için sürdürülebilir projeler geliştirmeyi öncelik haline getirdik.

Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz önemli projelerden biri de PepsiCo Vakfı desteği ve Anadolu Meraları iş birliğiyle Hatay Samandağ’da başlattığımız ‘Ortak Hareket, Yeniden Bereket’ Projesi oldu. Bu projeyle, bölgedeki çiftçilere yalnızca maddi destek sağlamakla kalmadık; aynı zamanda onları bilgiyle, rehberlikle ve sürdürülebilir tarım uygulamalarıyla da güçlendirdik.

Proje kapsamında çiftçilere; hibe desteği sağladık, eğitimler ve mentorluk programları sunduk, bölgenin iklimine ve ihtiyaçlarına uygun, dirençli bir gıda ağı modeli üzerinde çalıştık.

Samandağ Tarımsal Kalkınma Kooperatifi aracılığıyla, çiftçilerimize hem kendi arazilerinde hem de proje kapsamında kurduğumuz Topluluk Merkezli Üretim Alanı’ndaki seralarda ve açık alanlarda üretim yapmaları için imkânlar sağladık. Bugün bu proje sayesinde çiftçilerimiz; coğrafi işaretli bir ürün olan Samandağ biberi başta olmak üzere, marul, domates, salatalık, mantar ve fide üretimi yaparak bölge ekonomisine katkı sunuyor, kendi geçim kaynaklarını yeniden inşa ediyor."

“Gençlerin spor, sanat ve eğitim aracılığıyla hayata yeniden tutunmalarına katkı sağlamayı önemsiyoruz”

Depremin ardından sadece altyapı ve ekonomik kalkınma değil, özellikle gençlerimizin psikolojik, sosyal ve kültürel olarak yeniden güçlenmesi için de çeşitli projeler geliştirmeye özen gösterdiklerini dile getiren Günay, “Gençlerin spor, sanat ve eğitim aracılığıyla hayata yeniden tutunmalarına katkı sağlamayı çok önemsiyoruz.

Bu kapsamda, 'Pepsi Yıldız Futbolcu Seminerleri' projemizi iki yıl önce “Pepsi Geleceğin Yıldız Futbolcularına Destek Projesi” adıyla deprem bölgesinde yeniden kurguladık ve ülkemizin genç futbolcularına amacına uygun şekilde fayda sağlamasını sürdürdük. Projemizi, bölgede futbola gönül vermiş gençlerimize biraz olsun moral verebilmek, umutların yeniden filizlenmesine katkı sağlamak amacıyla başlattık. PepsiCo Türkiye olarak futbolun iyileştirici gücüne inanıyor, bu alanla ilgilenen yetenekli gençlerimizin gelişimine pozitif katkılar sunmayı önemsiyoruz. Bu doğrultuda, depremden etkilenen bölgede yer alan tüm U19 Elit A ve B Ligi takımlarına yani Hatayspor, Gaziantep FK, Adana Demirspor, Yeni Malatyaspor ve Adanaspor A.Ş. kulüplerine destek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

“Gençlerin sosyal ve kültürel gelişimi için kapsayıcı bir mekân”

Günay, “Şimdi de Ahbap Derneği iş birliği ile Hatay’da bir Gençlik Merkezi hayata geçirdik. Defne’de hayata geçirdiğimiz bu merkez, 427 metrekare kapalı alanı, yaklaşık 500 metrekarelik bahçesi ve geniş atölye imkânlarıyla gençlerimizin sosyal, kültürel ve akademik gelişimlerini destekleyecek şekilde tasarlandı. 12-29 yaş aralığındaki gençler; müzik, el sanatları, bilgisayar, akademik destek ve kütüphane gibi imkânlardan yararlanabilecek, aynı zamanda sosyal kulüpler, gönüllülük timleri, spor ve kültürel faaliyetlerle kendilerini geliştirme fırsatı bulacaklar. Hatay’ın yeniden ayağa kalkışında gençlerimizin enerjisinin belirleyici olacağına inanıyor, bu merkezin onlara ilham verecek bir buluşma noktası olmasını diliyoruz” dedi.

Ahbap Derneği Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Levent ise “Depremden bu yana PepsiCo Vakfı ile sıklıkla iletişim halindeydik. Bugün Hatay’ın gençlerine armağan ettiğimiz Defne Gençlik Merkezi, gençlerin bir araya gelip üretebileceği, öğrenebileceği ve kendini geliştirebileceği bir alan olarak tasarlandı. Gençlerin zaman geçirebileceği, ders çalışabileceği, farklı kurslarla yeni beceriler kazanabileceği bu merkezin, Hatay’da gençler için güçlü bir buluşma noktası olacağına inanıyoruz. Hatay’ın ilk gençlik merkezini birlikte hayata geçirdiğimiz PepsiCo Vakfı’na teşekkür ediyoruz” açıklamasında bulundu.