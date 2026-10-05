PepsiCo'da gözler 8 Ekim bilançosunda: Hisse 52 haftanın dibinde

PEP koduyla işlem gören PepsiCo'da yıllık kayıp %10,3'ü buldu. Mevcut geri çekilme, hem küresel piyasalardaki temkinli hava hem de şirketin kendi operasyonel zorluklarıyla ilişkilendiriliyor. Ancak InvestingPro verileri tabloyu farklı okuyor. Hissenin 16,48 fiyat/kazanç çarpanı ve sadece 0,42 seviyesindeki PEG oranı, büyüme beklentisine göre potansiyel bir fırsat sunuyor. Gerçeğe uygun değer analizleri de hissenin mevcut seviyelerde önemli ölçüde düşük değerli olduğuna işaret ediyor.

Gözler bilançoda ve Güney Kafkasya hamlesinde

Yatırımcıların odağında 8 Ekim'deki kazanç raporu var. Opsiyon verileri, bilanço sonrası hissede %3,3 civarında bir volatilite fiyatlıyor. Şirketin önceki dönemlerde beklenti üzeri fiyat hareketleri gerçekleştirmesi dikkat çekiyor.

Diğer yandan operasyon tarafında önemli bir gelişme yaşandı. Carlsberg, PepsiCo'nun Gürcistan ve Ermenistan'daki şişeleme faaliyetlerini satın alacağını açıkladı. Revery'nin mülkiyetindeki Iberia Refreshments ve JI Pepsi Cola Bottler Armenia'yı kapsayan anlaşma ile Carlsberg'in Güney Kafkasya'daki varlığını genişletmesi bekleniyor.

Wall Street'ten peş peşe revizyon

JPMorgan, Frito-Lay Kuzey Amerika'daki zayıf performans ve Kuzey Amerika genelindeki yavaşlamayı gerekçe göstererek tavsiyesini endeks üstü getiriden nötre çekti. Deutsche Bank, stratejik yöne ilişkin belirsizliklere işaret ederek tavsiyesini Al'dan Tut'a indirirken, TD Cowen Tut tavsiyesini korudu; ancak hem hedef fiyatını düşürdü hem de önümüzdeki yıllara ilişkin hisse başına kar beklentilerini konsensüsün altına çekti.