PepsiCo’dan cips ve gazlı içeceklere zam hazırlığı

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PepsiCo'nun, bazı cips ve gazlı içecek ürünlerinin fiyatlarını bu yılın sonuna kadar veya 2027'nin başında artırmaya hazırlandığı bildirildi.

ABD basınının konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre şirket, fiyat artışını bazı ürün gruplarında hayata geçirmeyi planlıyor.

Fiyatları yüzde 15'e kadar indirmişti

PepsiCo, müşterilerden gelen tepkilerin ardından yılın başlarında Lay's ve Doritos gibi ürünlerde fiyatları yüzde 15'e kadar düşürmüştü.

Şirket daha önce gerçekleştirdiği bir dizi fiyat artışının ardından tüketicilerin tepkisiyle karşı karşıya kalmıştı.

Cnbc-e'nin aktardığına göre yeni zam hazırlığı, yıl başındaki fiyat indirimlerinin ardından şirketin fiyat politikasında yeniden değişikliğe gidebileceğine işaret ediyor.

Kuzey Amerika'da satışlar geriledi

PepsiCo, son bilanço açıklamasında yıllık beklentilerini değiştirmemişti.

Şirketin Kuzey Amerika'daki gıda operasyonlarının ikinci çeyrek satışları ise yüzde 2 geriledi. Söz konusu birim, zayıflayan talep, artan rekabet ve tüketicilerin atıştırmalık tercihlerindeki değişim nedeniyle baskı altında bulunuyor.