Pepsi'den beklentilere yakın bilanço

PepsiCo, 2026 yılının ikinci çeyreğinde 24,81 milyar dolar gelir elde etti.

Şirketin geliri, piyasa beklentisi olan 23,95 milyar doların üzerinde gerçekleşti.

PepsiCo'nun hisse başına düzeltilmiş kârı ikinci çeyrekte 2,20 dolar oldu.

Böylece şirket, 2,19 dolarlık piyasa beklentisini sınırlı da olsa aşmayı başardı.

Faaliyet kârı beklentinin altında kaldı

Şirketin faaliyet kârı ikinci çeyrekte 4,02 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Bu rakam, piyasa beklentisi olan 4,05 milyar doların hafif altında kaldı.