Per Invest’ten Almanya’da gayrimenkul yatırımına destek

ANKARA (EKONOMİ)

Şirketin faaliyetlerini değerlendiren Per Invest’in Kurucu Ortağı ve CEO’su Deniz Per, yerel banka finansman modelleriyle Türk yatırımcılara yüzde 40’a kadar özkaynak olmak üzere yerel bankaların finansman modelleriyle düşük faizli finansman imkanı sağladıklarını bildirdi. Bu sayede getirinin maksimuma ulaştığını ifade eden Per, “Almanya’daki hukuk güvencesi ve Euro para biriminin sağladığı istikrar, yatırımcılara uzun vadeli gelir ve sermaye güvenliği sağlıyor” dedi.

Mannheim’da hayata geçirilen modern ofis projesinin, yaklaşık 3.923 m² kiralanabilir alanıyla güçlü kira getirisi sağladığını dile getiren Per, Reutlingen’deki karma kullanım projesinin ise 26.000 m² geliştirme potansiyeliyle orta vadede kayda değer bir değer artışı sunduğunu aktardı.

Amaçlarının yatırımcılara sadece bir mülk sunmak olmadığının altını çizen Per, “Aynı zamanda sermayelerini doğru yapılandırarak, uzun vadede daha büyük ve sürdürülebilir kazançlar elde etmelerini sağlamak. Almanya’daki güçlü finansal sistemin sunduğu avantajları Türk yatırımcılar için erişilebilir ve uygulanabilir hâle getiriyoruz.” diye konuştu.

Yurtdışında gayrimenkul yatırımı yapmayı planlayan Türk yatırımcılar için en büyük endişelerden birinin, uluslararası vergi yükü ve net getiri hesaplamalarının karmaşıklığı olduğunu söyleyen Deniz Per, “Per Invest, yatırımcılara yalnızca doğru mülk seçiminde değil, aynı zamanda uluslararası vergi optimizasyonunda da rehberlik ederek, yatırımın gerçek kârlılığını şeffaf biçimde ortaya koyuyor” diye konuştu.

“Kira geliri sadece Almanya’da vergilendiriliyor”

Türkiye ile Almanya arasında yürürlükte olan “Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması” (ÇVÖA) sayesinde Almanya’da elde edilen kira gelirleri sadece Almanya’da vergilendirildiğini belirten Per, “

Türkiye’de ise bu gelir, sadece beyan edilir ve yeniden vergilendirilmez. Bu durum, yatırımcı açısından öngörülebilir bir vergi yapısı ve çift vergilendirme riskinin ortadan kalkması anlamına geliyor.

Buna karşın, düşük vergi oranlarıyla cazip gösterilen bazı bölgelerde (örneğin vergi cennetleri olarak vaadedilen piyasalar), Türkiye’de tam mükellef olan yatırımcılar için gelirler %15’ten %40’a kadar çıkan oranlarda vergilendirilebilir. Bu da net kazancın önemli ölçüde düşmesine yol açabilir.” Değerlendirmesinde bulundu.

“Vergi danışmanlığı da sağlıyoruz”

Per Invest’in, bu farkındalığı yatırımın erken aşamalarında yatırımcıya aktararak, gerçek net kârlılığa göre şekillendirdiğini dile getiren Deniz Per,

“Aynı zamanda Almanya’da gayrimenkul sahipliğini güvence altına alan ve miras planlamasını kolaylaştıran vergi danışmanlığı da sağlıyoruz. Yatırımcılarımıza yalnızca ne alacaklarını değil, nasıl daha az vergi ödeyip daha fazla net gelir elde edeceklerini de anlatıyoruz. Şeffaflık, bizim en temel ilkemiz.” İfadelerini kullandı.

Almanya’nın kendi pazar ihtiyacını büyük ölçüde yerel iç taleple karşılayan bir ekonomi yapısına sahip olması sayesinde, uluslararası sermayeye bağımlı olmayan istikrarlı bir piyasa olduğunu vurgulayan Per, “u nedenle, Kısa vadeli cazibesi yüksek ancak dalgalanmalara açık piyasalardan farklı olarak, bu ülkelerin yerel yatırımcıları dahi gayrimenkul yatırımı için Almanya’yı tercih ediyor. Veriye dayalı karar alan, uzun vadeli getiriyi ön planda tutan yatırımcılar için Almanya, her geçen gün daha net ve güvenilir bir tercih hâline geliyor” şeklinde konuştu.

“Değerli bir yatırım modeli”

Tübinger Straße’de hayata geçirilen bir proje ile doğru strateji ve güçlü planlama sayesinde kısa sürede güvenli ve değerli bir yatırım modeli oluşturulduğunu aktaran Deniz Per, şu bilgileri verdi: “ Mevcut yapı detaylı şekilde analiz edildi, Bölge ihtiyaçlarına uygun Service Apartment konsepti geliştirildi, İzin süreçleri başarıyla tamamlandı, Kira ve mülk yönetim stratejileri hayata geçirildi. Bugün bu proje, yalnızca yüksek kira getirisi değil, aynı zamanda uzun vadeli sermaye güvenliği ve değer artışıyla da öne çıkıyor. Geliştirilen exit stratejisi sayesinde, satın alım değerinin iki katına kadar satış potansiyeli mümkün hâle getirildi”