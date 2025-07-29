Perakende devi Carrefour'dan 1 milyar Euroluk satış: Pazardan çekildi

Fransız perakende zinciri Carrefour, İtalya’daki tüm süpermarketlerini yerli gıda şirketi NewPrinces Spa’ya devretme kararı aldı. Yaklaşık 1.000 mağazayı kapsayan satışın, 1 milyar Euro karşılığında ve yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Satışın ardından NewPrinces, yıllık 11 milyar Euro’luk potansiyel ciroya ulaşarak İtalya gıda sektöründe ikinci sıraya yerleşecek. İstihdam açısından ise ülkenin en büyük işvereni konumuna gelmesi bekleniyor.

Üç büyük sendika grev kararı aldı

Carrefour Italia çalışanlarını temsil eden üç büyük sendika Filcams CGIL, Fisascat Cisl ve Uiltucs satış sürecine tepki gösterdi. Sendikalar, yaklaşık 400 milyon Euro’luk yatırımı ve marka değerini içermesi beklenen “kurtarma planının” yeniden gözden geçirilmesini talep ederek grev kararı aldı. Ayrıca, konunun ele alınması için İtalya İşletme ve Üretim Bakanlığı’na acil toplantı çağrısı yapıldı.

Çalışan hakları, istihdam ve iş güvencesi gibi birçok başlık gündemde

Mağazaların devri, yalnızca ticari yapıyı değil, çalışan hakları, istihdam ve iş güvencesi gibi birçok başlığı da yeniden gündeme taşıdı. Gözler şimdi, hem regülatör kurumların onay sürecinde, hem de işçi sendikalarıyla yürütülecek müzakerelerde.

Carrefour’un İtalya’dan çekilme kararı perakende sektöründe büyük yankı uyandırırken, satışın iş güvencesi üzerindeki etkileri tartışma yarattı. NewPrinces’in büyüme hamlesi sendikaların grev kararıyla gölgelenirken, sürecin nasıl ilerleyeceği hem ekonomik hem sosyal açıdan kritik bir sınav olacak.