Perakende devi Walmart’ta yeni CEO dönemi: Üst düzey yönetimde yaprak dökümü başladı

Walmart, yönetim kademesinde köklü bir kabuk değişimi sürecinden geçiyor. Şirketin CEO'su olarak göreve başlayan John Furner, küresel operasyonları kendi vizyonu doğrultusunda hizalamak adına liderlik ekibini yeniden şekillendirmeye başladı. Şirket içinden gelen bilgilere göre, bu stratejik dönüşümün ilk büyük sonucu olarak iki kritik üst düzey yönetici görevlerini bırakma kararı aldı.

Bu ayrılıkların ilkini, Walmart bünyesinde uzun yıllardır önemli sorumluluklar üstlenen ve son olarak toptan satış kanalı Sam’s Club'ın İşletme Başkanı (COO) olarak görev yapan Tom Ward oluşturuyor. Şirketin e-ticaret ve dijital dönüşüm süreçlerinde de kritik roller oynayan Ward'un ayrılığı, perakende sektöründe geniş yankı uyandırdı. Aynı süreçte, Walmart ABD Mağazaları Operasyonlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Cedric Clark'ın da yönetim ekibinden ayrıldığı doğrulandı.

‘Yeni dönem’ yapılanmasının parçası

Yaşanan bu ayrılıklar, yeni CEO John Furner'ın operasyonel verimliliği artırma ve Walmart'ı yapay zeka destekli yeni nesil perakendecilik çağına taşıma vizyonunun net bir parçası olarak öne çıkıyor. Furner, göreve gelmesinin ardından şirketin karar alma mekanizmalarını hızlandırmayı ve tedarik zinciri entegrasyonu gibi kritik alanlarda daha agresif adımlar atmayı hedeflediğini ortaya koymuştu.

Böylesine devasa ölçekli şirketlerde CEO değişimlerinin ardından bu tarz liderlik revizyonlarının yaşanması kaçınılmaz bir süreç. Walmart'ın önümüzdeki günlerde, boşalan bu kritik pozisyonlara şirket içinden güçlü isimleri kaydırması veya pazardaki dijital dönüşüm dinamiklerine hakim dış transferlerle kadrosunu takviye etmesi bekleniyor.