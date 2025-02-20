Perakende devinden beklentilerin üzerinde kâr!

ABD’nin perakende devi Walmart, tatil dönemi gelirlerinin yaklaşık yüzde 4 arttığını ve e-ticaret satışlarının yüzde 20 yükseldiğini, mağazadan teslim alma ve eve teslimatlardaki büyümenin ve üst gelir grubundaki müşterilerle elde edilen kazanımların sonuçları artırdığını söyledi.

Walmart'ın dördüncü çeyrekte düzeltilmiş hisse başına karı 64 sent olan beklentileri aşarak 64 sent oldu. Geliler de 180,01 milyar dolara beklentiye karşılık 180,55 milyar dolar olarak gerçekleşti.

31 Ocak'ta sona eren üç aylık dönemde Walmart'ın net karı 5,25 milyar dolar indi. Bu rakam geçen yılın aynı döneminde 5,49 milyar dolar veya hisse başına 68 sentti. Gelir ise geçen yılın aynı döneminde 173,39 milyar dolar olmuştu.

Walmart, önümüzdeki mali yılda net satışların yüzde 3 ila yüzde 4 artmasını ve düzeltilmiş faaliyet karının sabit para birimi bazında yüzde 3,5 ila yüzde 5,5 arasında büyümesini beklediğini söyledi. Şirket, bunun akıllı TV şirketi Vizio'nun satın alınmasından ve 2024'teki sıçrama yılından kaynaklanan 150 baz puan veya yüzde 1,5 puanlık bir rüzgârı içerdiğini söyledi.

Finans Direktörü John David Rainey CNBC'ye verdiği bir röportajda tüketici harcamalarını "istikrarlı" olarak tanımladı ve "gördüğümüz keskin bir değişiklik yok" dedi. "Walmart'ın sattığı ürünlerin yaklaşık üçte ikisi ABD'de üretiliyor, yetiştiriliyor ya da monte ediliyor. Ancak Meksika ve Kanada'dan yapılan ithalata yönelik gümrük vergilerinin yürürlüğe girmesi halinde Walmart'ın "tamamen bağışık olmayacağını" söyledi.