"Perakende Günleri’nde Damat Tween ve D’S damat rüzgarı: “Milli Hatıra Koleksiyonu” ilk kez görücüye çıktı

Damat Tween, Türkiye Milli Futbol Takımları resmi moda sponsoru olan Damat Tween, etkinlik kapsamında Türkiye Milli Futbol Takımları için hazırladıkları özel Damat Tween Milli Hatıra Koleksiyonu’nu da ilk kez sektör temsilcileriyle buluşturdu. Milli ruhu modern tasarım anlayışıyla bir araya getiren koleksiyon, ziyaretçilerden büyük beğeni toplarken, markaların Türk sporuna ve milli değerlere verdiği desteği de bir kez daha ortaya koydu. Milli ruhu modern tasarım anlayışıyla bir araya getiren koleksiyon, ziyaretçilerden büyük beğeni toplarken, markaların Türk sporuna ve milli değerlere verdiği desteği de bir kez daha ortaya koydu.

Güçlü marka mirasını ve yeni dönem projelerini sektör profesyonelleriyle paylaşan Damat Tween ve D’S damat, yenilikçi yaklaşımı, tasarım gücü ve uluslararası marka vizyonuyla sektörün geleceğine yön veren platformlarda yer almaya devam ediyor.