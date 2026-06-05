"Perakende Günleri’nde Damat Tween ve D’S damat rüzgarı: “Milli Hatıra Koleksiyonu” ilk kez görücüye çıktı
Global moda markaları Damat Tween ve D’S damat, perakende sektörünün önde gelen markalarını, yöneticilerini ve profesyonellerini İstanbul’da bir araya getiren Perakende Günleri 2026’da tek bir stant altında yer alarak ziyaretçileriyle buluştu. Damat Tween ve D’S damat’ın yenilikçi vizyonunu ve güçlü marka kimliklerini yansıtan stant, perakende dünyasının en büyük buluşmalarından biri olarak kabul edilen organizasyonda iki gün boyunca binlerce sektör profesyonellerinden yoğun ilgi gördü.
Damat Tween, Türkiye Milli Futbol Takımları resmi moda sponsoru olan Damat Tween, etkinlik kapsamında Türkiye Milli Futbol Takımları için hazırladıkları özel Damat Tween Milli Hatıra Koleksiyonu’nu da ilk kez sektör temsilcileriyle buluşturdu. Milli ruhu modern tasarım anlayışıyla bir araya getiren koleksiyon, ziyaretçilerden büyük beğeni toplarken, markaların Türk sporuna ve milli değerlere verdiği desteği de bir kez daha ortaya koydu. Milli ruhu modern tasarım anlayışıyla bir araya getiren koleksiyon, ziyaretçilerden büyük beğeni toplarken, markaların Türk sporuna ve milli değerlere verdiği desteği de bir kez daha ortaya koydu.
Güçlü marka mirasını ve yeni dönem projelerini sektör profesyonelleriyle paylaşan Damat Tween ve D’S damat, yenilikçi yaklaşımı, tasarım gücü ve uluslararası marka vizyonuyla sektörün geleceğine yön veren platformlarda yer almaya devam ediyor.