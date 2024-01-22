Perakende zinciri Macy's, 5,8 milyar dolarlık teklifi reddetti

Macy's Inc., Arkhouse Management Co. ve Brigade Capital Management'ın verdiği teklifle ilgilenmediğini duyurdu.

Arkhouse Management Co. ve Brigade Capital Management geçtiğimiz ay şirket için 5,8 milyar dolar ya da hisse başına 21 dolarlık bir teklifte bulunmuş ve Arkhouse pazar günü erken saatlerde mağaza zincirinin müzakereleri hızlandırmaması halinde teklifini hissedarlara götürmekle tehdit etmişti.

Teklif, Macy's'in cuma günkü kapanış fiyatına göre yaklaşık yüzde 19'luk bir primi temsil ediyor.



Arkhouse'un açıklamasının ardından şirketten yapılan açıklamada, Macy's yönetim kurulunun "Arkhouse ve Brigade ile bir gizlilik anlaşması yapmayacağı ya da herhangi bir durum tespiti bilgisi sağlamayacağı." belirtildi.

Yatırımcılar tarafından sağlanan bilgilerin, işlemi finanse etme kabiliyetlerine ilişkin endişeleri gideremediği belirtildi.