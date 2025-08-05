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Perfektüp 70’nci yılında 50 ülkeye ihracat yapıyor

Kozmetik, ilaç, kimya gibi sektörlere ambalaj hizmeti veren Perfektüp’ün ihracat yaptığı ülke sayısı 50’ye yükseldi.

Haber Merkezi
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Perfektüp 70’nci yılında 50 ülkeye ihracat yapıyor
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ANKARA (EKONOMİ)

Yerli ve yabancı sermaye tarafından 1955’te kurulan ve bu yıl 70’inci yılını kutlayan Perfektüp, Türkiye’deki tüm üretim tesislerini Kırklareli Üretim Üssünde bir araya getiriyor. Yeni üretim merkezinin ilk fazı olan aerosol kutu üretim bölümü tamamlandı ve iki yeni hat devreye alındı.

Yerli ve yabancı yatırımcıların bir araya gelerek 1955 yılında İstanbul’da alüminyum pul ve tüp üretimine başlamak amacıyla kurdukları şirket, günümüzde alüminyum ve lamine ambalajda uluslararası ölçekte referans gösterilen bir yapıya kavuştu.

1975 yılında aerosol kutu, 1993’te lamine tüp üretimine başlanırken; kozmetik, ilaç, gıda, ev bakım, kırtasiye ve kimya gibi sektörlere yönelik ambalaj üretimi 50 ülkeye ihraç ediliyor.

Avrupa’da 1992 yılında Bulgaristan’da bir üretim tesisi kuran Perfektüp, 2022 yılında ise İtalya’nın ilaç ambalaj üreticilerinden Tubettificio Favia’yı satın aldı.

Şirket 2024 yılında Türkiye’deki tüm iş birimlerini Kırklareli Üretim Üssü çatısı altında topladı. Bunun ilk fazı olan aerosol kutu fabrikası 2 hat ile üretime başladı. Toplam 75 bin m2 alanda kendi enerjisini üretebilen Perfektüp, Ellen MacArthur Vakfı üyeliği ile döngüsel ekonomiye geçişi desteklerken; patentli “Saving Water” projesiyle üretim süreçlerindeki su tüketimini azaltıyor.

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