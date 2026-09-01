Permisan Perde, akıllı gölgelendirme çözümleriyle dünya pazarında büyüyor

Perlux markasıyla başta Avrupa, Amerika ve Orta Doğu olmak üzere farklı pazarlara ihracat gerçekleştirdiklerini kaydeden Permisan Perde Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Şenel, teknoloji odaklı üretim altyapıları ve geliştirdikleri akıllı gölgelendirme sistemleriyle sektörde öne çıkan şirketler arasında yer aldıklarını söyledi. 1990 yılından bu yana modern perde sektörüne yönelik çok sayıda yenilik geliştirdiklerini belirten Şenel, üretimde Verosol, Helioscreen, Mermet, Copaco, Serge Ferrari, Junkers & Müllers, Benthin, Vertisol, Mottura ve Dickson gibi Avrupa'nın önde gelen markalarının ürün ve hammaddelerini kullandıklarını söyledi.

Geliştirdikleri otomatik perde sistemlerinin günün farklı saatlerinde güneş ışığı seviyesine göre otomatik olarak açılıp kapandığını vurgulayan Şenel, “Bu sistemler iç mekânların sıcaklık kontrolüne katkı sağlarken enerji tüketiminin azaltılmasına da yardımcı oluyor. Motorlu otomasyon altyapısıyla çalışan sistemler uzaktan kumanda, duvar anahtarı, mobil uygulama ve bina otomasyon sistemleriyle entegre edilebiliyor. Konutlardan ticari yapılara kadar farklı kullanım alanlarında konfor, enerji verimliliği ve otomasyonu bir arada sunuyoruz” dedi.

Zip Perde'de dış mekân çözümleri

Son yıllarda öne çıkardıkları ürün gruplarından birinin de Zip Perde Sistemleri olduğunu kaydeden Şenel, “Özel fermuarlı ray sistemi sayesinde yüksek rüzgâr dayanımı sağlayan sistem, kumaşın profilden çıkmasını önleyerek güneş ışığı, ısı ve UV ışınlarının kontrol edilmesine olanak tanıyor. Pergola, kış bahçesi, teras, balkon, restoran, kafe, otel ve ticari yapılarda kullanılan Zip Perde sistemleri, motorlu otomasyon özellikleri sayesinde farklı kontrol sistemlerine entegre edilebiliyor. Ürünler, Türkiye'nin yanı sıra Avrupa, Amerika ve Orta Doğu pazarlarında da kullanılıyor” diye konuştu.

Perlux markasıyla ihracatını sürdürüyor

Kendi markaları Perlux ile geliştirdikleri ürünleri iç pazarın yanı sıra farklı ülkelere de ihraç ettiklerini kaydeden Şenel, Almanya, Belçika, İspanya ve Balkan ülkeleri başta olmak üzere çeşitli pazarlarda bayiliklerinin bulunduğunu söyledi.

Permisan ürünlerinin farklı sektörlerdeki önemli projelerde de kullanıldığını belirten Şenel, New York'taki Türk Evi'nin yanı sıra İstanbul Finans Merkezi, İstanbul Havalimanı, Kuveyt Türk, Albaraka Türk, QNB Finansbank, Türkiye Finans, Türk Ekonomi Bankası, Azerbaycan Merkez Bankası, Azerbaycan Maliye Bakanlığı, Hilton Bakü, Hilton Taşkent, Hilton İstanbul Bosphorus, The Ritz-Carlton Astana, Radisson Blu Batum, Conrad İstanbul Bosphorus ve Wyndham Grand Levent gibi çok sayıda projede ürünlerinin tercih edildiğini ifade etti.