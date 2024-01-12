Petkim, Ege’nin ‘İhracat Şampiyonu’ oldu

Petkim, Ege İhracatçı Birlikleri'nin "İhracatın Yıldızları 2023" listesinde, genel sıralamada ve kimya kategorisinde bu yıl da ilk sırada yer aldı.

Ege İhracatçı Birlikleri tarafından düzenlenen İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'nde Petkim'in ödülü, SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkan Vekili Kanan Mirzayev'e takdim edildi.

Türkiye'nin ilk ve tek entegre petrokimya tesisi olan Petkim, STAR Rafineri ile entegrasyonu, etkin planlama ve optimizasyon çalışmaları sayesinde başarılı sonuçlar elde etmeye devam ediyor.

Petkim, 2023 sonunda dolaylı ve doğrudan toplam 557 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirerek geçen yıl da Ege Bölgesi'nin ihracat şampiyonu oldu.