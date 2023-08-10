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PETKİM'den 134,4 milyon TL net kâr

PETKİM, ikinci çeyrekte 134,4 milyon TL net kâr ederken; geçen yıl aynı dönemde 2,51 milyar TL net kâr sağlamıştı.

Haber Merkezi
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PETKİM Petrokimya Holding A.Ş. finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Buna göre, PETKİM ikinci çeyrekte 134,4 milyon TL net kâr ederken; geçen yıl aynı dönemde 2,51 milyar TL net kâr sağlamıştı.

Önceki yıl aynı dönemde 14,37 milyar TL gelir elde eden şirket, 2023 yılı ikinci çeyrekte 10,61 TL gelir gerçekleştirdi.