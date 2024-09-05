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Petkim’den KAP’a açıklama: Star Rafineri’de tüm üniteler durduruldu

Petkim’in ortaklarından olduğu, STAR Rafineri'de tüm üniteler bakım amaçlı duruşa geçti. Çalışmaların yaklaşık 2 ay sürmesi planlanıyor.

Haber Merkezi
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Petkim’den KAP’a açıklama: Star Rafineri’de tüm üniteler durduruldu
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Petkim’in (PETKM) dolaylı ortak olduğu STAR Rafineri için yapılan açıklamada, tüm ünitelerde çalışmaların duruşa geçtiği belirtildi. Rafineri genelinde bakım çalışması yapılacağı belirtilirken, çalışmanın yaklaşık olarak 2 ay sürmesi planlanıyor.

Petkim tarafından KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Şirketimizin yüzde 12 oranında dolaylı ortağı olduğu STAR Rafineri A.Ş.'ye ait rafineride ("STAR Rafineri") periyodik planlı bakım çalışmasının bugün itibarıyla başladığı Şirketimize bildirilmiştir. Bu bakım kapsamında, STAR Rafineri'de tüm üniteler duruşa geçmiş olup, STAR Rafineri genelindeki bakım çalışmasının yaklaşık olarak 2 ay sürmesinin planlandığı belirtilmiştir. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte rafinerinin üretim kapasitesinde yüzde 2,5'lik bir artışın sağlanması da beklenmektedir.

STAR Rafineri'nin bakım çalışması döneminde Şirketimizin ham madde temini STAR Rafineri stoklarından ve diğer tedarikçilerden karşılanacak ve Petkim kompleksinde üretim faaliyeti etkilenmeden devam edecektir."

 

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