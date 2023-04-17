Petkim'in 240 milyon dolarlık yükümlülüğü ortadan kalktı

Petkim, dolaylı hissedarlık oranının yüzde 18'den yüzde 12'ye düşürüldüğü STAR Rafineri'deki hissedarlık değişiminde, vazgeçilen yüzde 6 pay için bir alım opsiyonu sözleşmesi olmadığını açıkladı. Şirket, değişikliğin belirlenen hedefler üzerinde önemli bir etki yaratmayacağını söyledi ve sektördeki olumsuz koşulların revize edilen anlaşmayı tetiklediğini belirtti.

Şirket, vazgeçilen yüzde 6 pay için bir alım opsiyonu sözleşmesi olmadığını ve dolaylı hissedarlığının yüzde 18’den yüzde 12’ye düşürülmesinin nihai karar olduğunu belirtti.

Petkim, geçtiğimiz hafta sektördeki olumsuz koşulları gerekçe göstererek STAR Rafineri’deki hisse alımı ile ilgili anlaşmayı revize etmişti. Daha önceki anlaşmada yüzde 18’lik dolaylı pay için 720 milyon dolar verilmesi konusunda anlaşılmışken, şimdi yüzde 12’lik dolaylı pay için 480 milyon dolar ödeme yapılacak.

Petkim, Bloomberg HT’nin sorularını yanıtlarken, hissedarlık oranındaki değişikliğin belirlenen hedefler üzerinde önemli bir etki yaratmasının beklenmediğini söyledi. Şirket, STAR Rafineri’deki dolaylı hissedarlığının yüzde 12’ye düşürülmesinin nihai karar olduğunu da vurguladı.