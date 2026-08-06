Petkim'in ikinci çeyrek karı 4 milyar TL'yi aştı

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Petkim Petrokimya Holding, 2026 yılının ikinci çeyreğinde 4 milyar 75,6 milyon TL ana ortaklık net karı elde etti. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 768,7 milyon TL net zarar açıklamıştı.

Nisan-haziran döneminde hasılat yıllık bazda yüzde 38,5 artarak 26,29 milyar TL'den 36,42 milyar TL'ye çıktı. Geçen yılın ikinci çeyreğinde 584,8 milyon TL brüt zarar kaydeden Petkim, bu yıl aynı dönemde 3,12 milyar TL brüt kara geçti.

Esas faaliyet zararı 3,27 milyar TL'den 247,1 milyon TL'ye geriledi. Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan 1,68 milyar TL kar payı elde edilirken, finansman giderleri 4,07 milyar TL'den 3,68 milyar TL'ye düştü. Net parasal pozisyon kazancı ise 4,15 milyar TL olarak gerçekleşti.

Şirketin ikinci çeyrek vergi öncesi kârı 2,70 milyar TL olurken, 1,38 milyar TL ertelenmiş vergi geliri net karı destekledi. Geçen yılın aynı döneminde 1,52 milyar TL vergi öncesi zarar kaydedilmişti.

İlk yarıda 4,4 milyar TL net kar

Petkim'in 2026'nın ilk yarısındaki ana ortaklık net karı 4,40 milyar TL oldu. Şirket, 2025'in aynı döneminde 4,38 milyar TL ana ortaklık net zararı açıklamıştı.

İlk yarı satışları yüzde 28 artışla 65,30 milyar TL'ye ulaştı. Brüt sonuç 1,97 milyar TL zarardan 3,13 milyar TL kara dönerken, esas faaliyet zararı 6,95 milyar TL'den 3,45 milyar TL'ye geriledi. Vergi öncesi sonuç da 4,43 milyar TL zarardan 3,60 milyar TL kara geçti.

Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan elde edilen kar payı 3,38 milyar TL olurken, net parasal pozisyon kazancı 9,13 milyar TL olarak kaydedildi.

Varlıklar 181,4 milyar TL'ye yükseldi

Petkim'in toplam varlıkları haziran sonu itibarıyla 181,44 milyar TL'ye yükseldi. Toplam özkaynaklar 75,24 milyar TL olurken, cari oran 0,56'dan 0,59'a, likidite oranı 0,33'ten 0,34'e çıktı. Borçlanma oranı ise 1,37'den 1,41'e yükseldi.