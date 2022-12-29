Petlas’ta 1 milyon lastik el değmeden depolanacak

Üretim kapasitesini artırma ve Endüstri 4.0 teknolojisine geçiş çalışmalarına yönelik yatırımlarını sürdüren Petlas, üretim teknolojilerini yeni gelişmeler doğrultusunda sistematik olarak güncelliyor.

Petlas, 20 milyon dolarlık yeni teknoloji yatırımıyla akıllı depolama sistemini devreye aldı. Yeni depolama sistemi, üretim prosesinin ardından son kontrol ve otomatik test süreçleri tamamlanan lastikleri el değmeden, robotik sistemler vasıtası ile depo alanına transfer ediyor.

Hayata geçirilen son teknoloji otomasyonel taşıma sistemleri ile lastiklerin çok katlı depolama alanında depolanması sağlanırken, lastiklerin sistematik şekilde sevk edilmesi de kolaylaştırılmış oluyor.

Yeni sistemle tüm depolama ve lojistik kayıt altında

Akıllı depolama sistemi yatırımlarıyla ilgili bilgi veren Petlas Genel Müdürü Hakan Yalnız, “Yeni depolama sistemimizde üretimden gelen lastikler, gelişmiş dar koridor (VNA Trucks) taşıma sistemleri ile yüksek raflarda adresleme sistemine göre depolanıyor ve ilk giren ilk çıkar (FIFO) prensibi doğrultusunda sevk ediliyor. Sistemde gerçekleştirilen tüm depolama faaliyetleri ve ürün hareketleri özel bir yazılım tarafından yönetilerek kayıt altına alınıyor. 20 milyon dolarlık yatırım faaliyetinin sonucunda hayata geçirilen Akıllı Depolama sistemi, toplamda 1 milyon adedin üzerinde binek, SUV ve hafif ticari araç lastiği kapasitesine sahip.” şeklinde konuştu.

Lastik üretim teknolojilerine yönelik yatırımlarının süreceğini belirten Yalnız, “Geleceğe dönük stratejilerimiz doğrultusunda planlanan, devam eden ve tamamlanan yatırımlarımız, firmamızın global lastik pazarında bilinen ve tercih edilen bir marka olması yolunda hızla ilerlemesini sağlıyor. Bunun ülkemizde lastik sektörünün gelişimine katkısını da not etmek gerekiyor. Bu kapsamda bugüne kadar kararlılıkla sürdürülen yatırım faaliyetlerimizi bundan sonraki süreçte de aynı kararlılık sürdüreceğiz.” dedi.