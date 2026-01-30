Petrol fiyatları düştü, Chevron bilançosu parladı

Chevron, 2025’in dördüncü çeyreğinde düzeltilmiş kazancını hisse başına 1,52 dolar olarak açıkladı. Bu rakam, analistlerin 1,45 dolarlık tahminini aştı. Ancak şirketin 46,87 milyar dolarlık geliri, 47,15 milyar dolarlık beklentinin altında kaldı. Dördüncü çeyrek kazançları, 2024’ün aynı dönemindeki 3,6 milyar dolara kıyasla düştü. Düşüşün ana nedeni ham petrol fiyatlarındaki gerileme oldu.

Üretim rekor seviyede

Chevron’un dünya çapındaki net petrol eşdeğeri üretimi, günlük 4.045 bin varil petrol eşdeğerine ulaştı. Bu, 2024’ün dördüncü çeyreğine göre yüzde 20,7 artış anlamına geliyor. Artış, büyük ölçüde Hess satın alımı ile Permian Havzası ve Amerika Körfezi’ndeki üretim büyümesinden kaynaklandı.

Chevron Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mike Wirth, “2025, önemli başarıların yılı oldu. Hess’i başarıyla entegre ettik, büyük projeleri başlattık ve rekor üretim gerçekleştirdik. Petrol fiyatlarındaki düşüşe rağmen, bu çalışmalar sektör lideri serbest nakit akışı ve üstün hissedar getirisi sağladı” dedi.

Nakit akışı ve temettü artışı

Şirket, çeyrek dönemde faaliyetlerinden 10,8 milyar dolar nakit akışı ve 4,2 milyar dolar düzeltilmiş serbest nakit akışı elde etti. 2025 yılı toplamında Chevron, benzer emtia fiyatlarında şirket tarihinin en yüksek rakamı olan 33,9 milyar dolarlık faaliyet nakit akışı bildirdi. Temettüde ise yüzde 4 artışla hisse başına 1,78 dolar ödeneceği duyuruldu; şirket üst üste 39. yıl temettü artırmış oldu.

Hess entegrasyonu sonrası Chevron, 1 milyar dolarlık ilk sinerji hedefine ulaştı. Ayrıca 2025’te 1,5 milyar dolarlık yapısal maliyet azaltımı gerçekleştirdi. Bu adım, 2026 sonuna kadar maliyetleri 3-4 milyar dolar azaltmayı hedefleyen programın parçası olarak öne çıkıyor.