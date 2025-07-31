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Petrol Ofisi Grubu denizlerde üst üste 6. kez lider

EPDK'nın 2024 yılı verilerine göre Petrol Ofisi Grubu, PO/Marine markası ile transit pazardaki payını yüzde 33, yurt içi denizcilik yakıtları pazarındaki payını yüzde 49,8 ve tüm denizcilik pazarındaki payını yüzde 36,1'e yükselterek liderliğini altıncı yılda da sürdürdü.

Haber Merkezi
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Petrol Ofisi Grubu denizlerde üst üste 6. kez lider
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) 2024 verilerine göre Petrol Ofisi Grubu'nun PO/Marine markası, yaklaşık 1 milyon tona ulaşan toplam satış hacmi ile 2024 yılını da lider tamamladı. Böylelikle PO/Marine, 2024 yılında transit pazarındaki yüzde 33, yurt içi denizcilik yakıtları pazarındaki yüzde 49,8 ve tüm denizcilik pazarındaki yüzde 36,1'lik payıyla liderlik başarısını altıncı yılında da korudu.

“PO/Marine markamızla denizcilik yakıtları alanında hem yerel hem de küresel ölçekte çıtayı sürekli yükseltiyoruz"

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Petrol Ofisi Grubu Denizcilik Kıdemli Müdürü Aydın Yıldız, “PO/Marine markamızla denizcilik yakıtları alanında hem yerel hem de küresel ölçekte çıtayı sürekli yükseltiyoruz. Bugün Türkiye'nin tüm sahil şeridine yayılan operasyon ağımız, her yıl on binlerce gemiye ulaşan hizmet kapasitemiz ve sürdürülebilirlik odaklı çözümlerimizle müşterilerimizin potansiyel gelecek ihtiyaçlarını dahi gözetip karşılayabilecek şekilde kendimizi yeniliyoruz. ISCC sertifikamızla global ölçekte düşük karbonlu denizcilik vizyonuna katkı sağlıyor, uluslararası iş birliklerimizle etki alanımızı genişletiyoruz. Denizcilik sektöründeki liderliğimizi üst üste altıncı yıla taşımamız da vizyonumuzun, kararlılığımızın ve ekosistemimize kattığımız değerin güçlü bir göstergesi. Bu başarıyı mümkün kılan tüm ekip arkadaşlarımıza, iş ortaklarımıza ve müşterilerimize teşekkür ediyorum.” dedi.

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