Petrol Ofisi Grubu ve Nakkaş Holding’den jet yakıtı depolama ve satışı alanında önemli iş birliği

Türkiye akaryakıt pazarının geleneksel lideri Petrol Ofisi Grubu ile Nakkaş Holding’in ortaklığıyla kurulan PONAK, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yeni bir depolama ve ikmal tesisi kuruyor. Petrol Ofisi Grubu CEO'su Mehmet Abbasoğlu ile Nakkaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Öztürk’ün katılımıyla imzalanan anlaşma kapsamında yapılacak yatırım, Türkiye’nin ikinci büyük havalimanı olan Sabiha Gökçen’in artan uçuş ve yolcu trafiğini destekleyecek kritik bir altyapı adımı olarak öne çıkıyor.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, 2024 yılı itibarıyla 1,6 milyonun üzerinde uçuş ve yaklaşık 280 milyon yolcuya hizmet veren kapasitesiyle Türkiye’nin ikinci, Avrupa’nın ise en yoğun havalimanlarından biri konumunda. Sabiha Gökçen’de, yakıt tedariki ve ikmal operasyonlarının daha rekabetçi, hızlı ve güvenli şekilde yürütülmesi amacıyla kurulan ve düzenleyici kurul onayını müteakip faaliyetlerine başlayacak olan PONAK, Türk havacılık sektörünün bölgesel büyümesine de önemli katkılar sağlayacak.

“Havacılık sektörü, güvenilir enerji arzının ve sosyoekonomik kalkınmanın önemli alanlarından biri"

Anlaşma ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Petrol Ofisi Grubu CEO'su Mehmet Abbasoğlu “Havacılık sektörü, güvenilir enerji arzının ve sosyoekonomik kalkınmanın önemli alanlarından biri. Grubumuz 18 havalimanındaki operasyonel varlığıyla yılda çeyrek milyon uçuşa yakıt ikmali yapıyor. Türkiye’nin en büyük ikinci havalimanı olan Sabiha Gökçen’de gerçekleştirdiğimiz bu stratejik altyapı yatırımı ile havacılıktaki iz düşümümüzü daha ileriye taşıyoruz. Bu değerli iş birliği için başta Nakkaş Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ramazan Öztürk olmak üzere Nakkaş Holding’e teşekkür ediyor, birlikte sektöre uzun vadeli katkılar sunacağımıza inanıyorum.” dedi.

"Bu ortaklık, havacılık sektöründe güvenilirlik ve kalite standartlarını daha da yukarıya taşıyacaktır"

Nakkaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Öztürk ise konuşmasında şunları söyledi:

“Nakkaş Holding olarak Petrol Ofisi Grubu gibi sektörünün öncüsü bir kurumla gerçekleştirdiğimiz bu ortaklık, havacılık sektöründe güvenilirlik ve kalite standartlarını daha da yukarıya taşıyacaktır. PONAK ile yalnızca yurt içinde değil, yurt dışında da her türlü hava aracına yönelik jet yakıtı depolama ve satış faaliyetlerini yürüteceğiz. Bu stratejik iş birliği, güçlü yapımız ve uluslararası deneyimimizle birlikte, havacılık sektöründe ses getirecek bir adım olacak. Tüm paydaşlarımız için değer yaratacak bu birlikteliğin, sektörün geleceğine de yön vereceğine inanıyoruz.”