Petrol Ofisi, madeni yağ analiz raporlarını dijitalleştirdi

Petrol Ofisi, yapay zeka destekli POLAB portalını hayata geçirdi. Petrol Ofisi, gaz motor yağı, hidrolik yağı, dişli yağı gibi madeni yağ çeşitlerinin analiz raporlarını bu portalla dijitalleştirerek veri tabanı da dahil olmak üzere tüm gelişmelerin yağ analiz süreçlerinin takibini kolaylaştırıyor.

Petrol Ofisi, yağ değişim aralıkları optimizasyonu, daha az yedek parça tüketimi, daha az enerji kaybı, karbon ayak izini azaltma gibi faydalarla müşterine hizmet sağlamaya devam ediyor.

Müşteri ve ürün grubu özelinde analiz raporlarına erişim esnekliği sağlayan POLAB ile geri bildirimler doğrudan portal üzerinden alınabiliyor. Madeni yağ analizleri ile ilgili tüm süreci tamamen dijitalleştiren portal kapsamında laboratuvarlara gönderilen ekipman ve numune kaplarının üzerlerine yerleştirilen QR kod etiketleri ile kolay tanıma, sahada yağ takibi kolaylığı gibi imkanlar da sunuluyor.

Şirket, yapay zeka teknolojisini madeni yağlarda laboratuvar süreçleri ile buluşturarak "Bugünden Yarına Hazır" sloganı çerçevesinde hız, esneklik, verimlilik ve sadeleşmeyi artırmayı hedeflediği projede büyük veriden de faydalanarak müşteri ekipmanlarının yağ değişim ve numune alım periyotlarında optimizasyon yapmayı hedefliyor.