Petrol Ofisi'nden Samandıra'ya iki stratejik istasyon yatırımı

Türkiye akaryakıt pazarının geleneksel lideri Petrol Ofisi Grubu, İstanbul'un en yoğun bölgelerinden Samandıra'da, Anadolu Otoyolu üzerine inşa ettiği iki büyük istasyonuyla hizmet ağını genişletti. Stratejik konumları ve yüksek hizmet kapasiteleriyle sürücülerin tüm ihtiyaçlarını karşılayan bu istasyonların açılışı Petrol Ofisi Grubu CEO'su Mehmet Abbasoğlu, Petrol Ofisi Grubu Perakende Direktörü Ömür Gebeş ve Mirkelam Dinlenme Tesisleri Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Mirkelam'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

"Türkiye'nin en geniş akaryakıt dağıtımcısı konumundayız"

Konuyla ilgili açıklama yapan Petrol Ofisi Grubu Perakende Direktörü Ömür Gebeş, “Petrol Ofisi Grubu olarak yaklaşık 2 bin 700 istasyonla Türkiye'nin en geniş akaryakıt dağıtımcısı konumundayız. Yatırımlarımızı da bu bilinçle planlıyor, artık birer perakende noktası haline gelen istasyonlarımızdaki hizmet zincirini müşterilerimizin yolculuk deneyiminin bir parçası olarak tasarlıyoruz. Hedefimiz, her temas noktasında hız, kalite ve güveni bir arada sunan bir hizmet ekosistemi yaratmak. Anadolu Otoyolu gibi ülke karayolu trafiğinin en stratejik güzergâhlarından birinde açtığımız yeni istasyonlarımız da bu yaklaşımımızın bir yansıması. Yılda 180 milyonu aşkın taşıtın kullandığı İstanbul-Ankara güzergâhında konumlanan yeni istasyonlarımızla sektörde perakende alanındaki liderliğimizi perçinlemenin mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi.



Yoğun araç trafiği ve artan müşteri talepleri göz önünde bulundurularak inşa edilen iki istasyon, akaryakıt ve madeni yağ satışlarının yanı sıra perakende hizmetleriyle de dikkat çekiyor. İstasyonlar, bir yakıt ikmal noktası olmasının yanı sıra sürücüler için keyifli bir mola ve yenilenme alanı olarak tasarlandı. Tesislerde yer alan Market Plus'lar; geniş ürün çeşitliliği, ferah iç mekân düzeni ve kaliteli ikram seçenekleriyle sürücülere konforlu bir alışveriş ve dinlenme deneyimi sunuyor. Anadolu Otoyolu üzerinde seyahat eden sürücüler için tasarlanan Petrol Ofisi Samandıra Güney ve Kuzey istasyonlarına yılda yaklaşık 2,5 milyon araç girişi hedefleniyor.