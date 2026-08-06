Petrol Ofisi'nin büyük çekiliş kampanyasında; otomobil, karavan ve motosiklet ödülleri sahiplerini buldu

Türkiye'nin enerji altyapı grubu Petrol Ofisi'nin düzenlediği “Petrol Ofisi'nden Görülmemiş Kampanya”nın kazananları, noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişle belli oldu. Kampanya kapsamında otomobil, karavan ve motosiklet kazanan talihlilere ödülleri, Petrol Ofisi Samandıra İstasyonu'nda düzenlenen törenle teslim edildi.

Bireysel müşterilere yönelik düzenlenen kampanyada, Petrol Ofisi istasyonlarından tek seferde 1.000 TL ve katları tutarında yakıt alışverişi yapan ve Petrol Ofisi mobil uygulaması üzerinden katılım onayı veren müşteriler çekiliş hakkı kazandı.

Ödül töreninde teslim edilen büyük ödüller ve kazan isimler şunlar:

- BMW 520i Sedan Edition M Sport 2026 Model otomobil: Ramazan İnci

- Bianco Activ 560 SKM çekme karavan: Samet Sarıhan ve Yasin Onursal

- BMW F 800 GS 2026 Model motosiklet: Durdu Çakır, Nihat Avcılar ve İhsan Oğuz Ataç

“Müşterilerimizle kurduğumuz güçlü bağı birlikte kutladık”

Törende konuşan Petrol Ofisi CMO'su Murat Zengin, “Petrol Ofisi olarak Türkiye'nin dört bir yanında milyonlarca misafirimize hizmet veriyoruz. 'Siz Ne İsterseniz O' yaklaşımımız doğrultusunda müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarını anlamaya, onlara hayatlarını kolaylaştıran ve yolculuklarına değer katan çözümler sunmaya odaklanıyoruz. Bu kampanya da müşterilerimizi odağına alan bu yaklaşımımızın en somut örneklerinden biri oldu. Bugün de müşterilerimizle kurduğumuz güçlü bağı birlikte kutladık. Otomobil, karavan ve motosiklet kazanan talihlilerimize ödüllerini teslim ettik. Kazanan tüm talihlilerimizi yürekten tebrik ediyorum. Yenilikçi ürün, hizmet ve müşteri odaklı kampanyalarımızla müşterilerimizin yolculuklarına ve yaşamlarına değer katmaya devam edeceğiz.” dedi.