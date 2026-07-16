Petrol rallisi PBF Energy hisselerini tarihi zirveye taşıdı

Uluslararası ham petrol tedarik zincirinde yaşanan dönemsel tıkanıklıklar, ham petrolün işlenmiş akaryakıta dönüştürülmesinden elde edilen marjları son dönemin en yüksek seviyelerine taşıdı. Bu durum, operasyonel kapasitesini tam performansla işleten şirketin finansal bilançolarına doğrudan olumlu yansıdı. Hisse başına açıklanan dönemsel kazanç verilerinin piyasa öngörülerini aşması, borsa genelinde enerji segmentine yönelik kalıcı bir sermaye rotasyonunu beraberinde getirdi. Serbest nakit üretiminin hızlanması, borçluluk oranlarının planlanan sınırların altına inmesini kolaylaştırırken borç yönetimi stratejilerine de hareket alanı kazandırdı. Yatırımcı algısının pozitife dönmesiyle birlikte, hisse senedi üzerinde son bir yıldır devam eden yukarı yönlü dik ivme kurumsal fonların takibini artırdı. Küresel akaryakıt arzı kısıtlı kalmaya devam ettikçe, rafinaj odaklı şirketlerin borsa genelindeki dirençli duruşunun korunması öngörülüyor.

Kurumsal satışlar ve yeşil tahvil hamlesi

Hisse fiyatının tarihi zirvelere ulaşmasını fırsat bilen büyük kurumsal hissedarlar, portföy dengelemesi amacıyla kâr realizasyonu satışlarına hız verdi. Yönetim ise finansal mimariyi uzun vadeli güvence altına almak için %7,25 kupon faiz oranına sahip 500 milyon Dolarlık yeni bir tahvil ihracını piyasada başarıyla tamamladı. Tahvil ihracıyla sağlanan bu yeni finansmanın, düşük karbonlu yeşil enerji dönüşüm yatırımlarında kullanılması kararlaştırıldı. Kurumların hedef fiyat tahminlerini yukarı yönlü güncellemesi de, hisse senedi üzerindeki alım iştahını destekleyen ana unsur olarak öne çıkıyor.