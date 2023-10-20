Petronas'tan elektrikli araçlara yönelik yeni iş birimi

Petronas Madeni Yağlar, artan elektrikli araç sıvıları talebini karşılamak için Yeni Enerjili Araç Sıvıları İş Birimi’nin lansmanını gerçekleştirdi. Bu yeni birim, EMEA genelinde elektrikli araçlara yönelik artan talebe doğrudan yanıt vermek üzere oluşturuldu. Birimin yöneticiliği şirketin bir önceki EMEA Pazarlama Direktörü James Mark tarafından üstlenilecek.

2022 yılında dünya genelinde satın alınan her yedi binek araçtan birinin elektrikli araç olması, 2021 yılına göre satışlarda yüzde 60 oranında bir artış anlamına geliyor. Bu rakam, emisyonları azaltmaya yönelik Avrupa Birliği mevzuatı ve teşviklerinin yanı sıra tüketicilerin daha sürdürülebilir araç kullanma eğilimiyle birlikte artmaya devam edecek.

Elektrikli araçların yaygınlaşması, otomotiv ve madeni yağ endüstrisi için yeni zorluklar ortaya koyuyor. Petronas Madeni Yağlar, bu segmentte kilit öneme sahip küresel oyuncu olmak ve müşteri ihtiyaçlarını karşılayan yüksek performanslı çözümler sunmak için yatırım yapma kararlılığını koruyor.

Yeni iş biriminin lansmanı, elektrikli araç segmentine yönelik güçlü teknik kabiliyetler oluşturmanın yanı sıra, Petronas Madeni Yağlar’ın pazar lideri Petronas Iona EV ürün yelpazesiyle yarattığı ivme üzerine inşa ettiği mühendisliğin bir sonraki aşamasına yönelik attığı adımı simgeliyor. PLI, elektrikli araçların benimsenmesinde müşterilerine yardımcı olmak ve içten yanmalı motorlardan (ICE) elektrikli araçlara geçişle ortaya çıkan enerji dönüşümüne hazırlanmak için kapsamlı madeni yağ uzmanlığından daha fazla yararlanmaya kararlı.

“Bu segmentte küresel oyuncu haline geleceğiz"

PLI Yeni Enerjili Araç (NEV) Sıvıları İş Birimi Yöneticisi James Mark, şunları söyledi: "Yollarda her biri farklı ihtiyaçlara ve performans gereksinimlerine sahip, eskisinden çok daha fazla araç türü gördüğümüz otomotiv endüstrisi için heyecan verici bir çağı yaşıyoruz. Yarının elektrikli araç sıvı çözümlerini bugünden tasarlamak üzere araştırma ve geliştirme ekiplerimize liderlik etmekten heyecan duyuyorum. PLI'ın Yeni Enerjili Araç (NEV) İşini büyüterek bu segmentte önemli bir küresel oyuncu haline gelmeyi dört gözle bekliyorum."

Petronas Madeni Yağlar (PLI) Grup Pazarlama ve Grup Müşteri Mükemmelliği Yöneticisi Alessandro Orsini ise, "Petronas Madeni Yağlar’ın hedefi Elektrikli Araç Sıvı Çözümleri sektöründe en iyi oyuncu olmak. Ekibimiz bizi bu hedefe taşıyacak bir katalizör görevi üstlenecektir. James'in deneyimi, şirketin sürdürülebilir bir mobilite geleceğine yönelik değer önerilerini etkin bir şekilde hızlandırmak ve küresel olarak başarılı bir Yeni Enerjili Araç Sıvıları oyuncusu olmak için çok önemli olacaktır."