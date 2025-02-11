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PETROTECH/Doğan: Sanayi üretimini yeşile dönüştürme amacındayız

Petrotech Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Faruk Doğan, Flio markası ile sanayinin yeşil dönüşüme entegresi için stratejik öneme sahip makineler ürettiklerini, Molytech markası ile metal işleme alanında kullanılan yağların üretimi için de yakında bir tesis kuracaklarını söyledi.

Haber Merkezi
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PETROTECH/Doğan: Sanayi üretimini yeşile dönüştürme amacındayız
EKONOMİ Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ, Yazı İşleri Müdürü Handan Sema Ceylan ve Konya Bölge Temsilcisi İbrahim Çiçekçi, Konya’da faaliyet gösteren Petrotech Grup’un tesislerini ziyaret etti.
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İBRAHİM ÇİÇEKÇİ / KONYA

Yeşil dönüşümün şu an dünyada endüstrinin ana gündemi olduğunu dile getiren Petrotech Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Faruk Doğan, “Ülkemizde de bu noktada hazırlıklar yapılıyor. Biz de sanayinin yeşil dönüşüme entegre süreçlerinde büyük önem arz eden cihazlar üretiyoruz” dedi. Yakında Çumra OSB’ye Konya’nın ilk yerli metal işleme yağları üretim tesisini kuracaklarını söyleyen Doğan, EKONOMİ’ye faaliyetleri ve yeni yatırımları hakkında bilgiler verdi. Doğan, halı hazırda Total, Kluber, Losma gibi dünya markası endüstriyel yağların bölge distribütörlüğünün yanı sıra, Flio markası ile de yeşil dönüşüme yönelik endüstriyel cihazlar üretimi yaptıklarını belirtti.

Üretim süreçlerinden bahseden Ahmet Faruk Doğan, “Yeşil dönüşüme entegre süreçlerinde büyük önem arz eden cihazları, Ar-Ge çalışmalarımız sonrası geliştirdik ve bu cihazlar şu an seri üretimde. Bu cihazlar, CNC makinelerinde yağ sıyırma, buhar toplama, endüstriyel yağ buharı arıtma ve filtre sistemlerinden oluşuyor. Flio markası ile bant tipi yağ sıyırıcı, yağ buharı toplayıcı, mobil kaynak duman emme sistemleri, endüstriyel toz toplama ve filtreleme sistemleri, taşlama ve kaynak çalışma masasını şu an üretiyoruz. Bu ürünler işlevleri itibariyle stratejik önem taşıyor. Bizim ürettiğimiz makinelerin şu an Avrupa’da bütün CNC’lerde kullanımı zorunlu. Kısa vadede Türkiye’de de mecbur hale gelecek. Karbon yasası kapsamında yer alıyor. Bu makine yağın buharını emerek insan sağlığını da koruyor. Makine operatörünün yağ ve buharla temasını bitiriyor. Ayrıca yangın riskini de önlüyor. Makineye verilen zararın da önüne geçiyor. Yani çok yönlü bir faydası mevcut. Hem insan sağlığını koruyor, hem makinenin ömrünü uzatıyor hem de fabrikayı teknik zararlara karşı koruyor. Flio olarak Türkiye’de bu alanda en önemli yerli üreticilerinden bir tanesiyiz” diye konuştu.

“Çumra OSB’de metal işleme yağları üretmeye başlayacağız”

Yağ üretimine yönelik yaptıkları yatırımdan da bahseden Ahmet Faruk Doğan, “Madeni yağ bizim ana alanımız. Şu an dünya markalarının Konya bölge distribütörlüğünü yapıyoruz. İstanbul’da da yerimiz var. Burada da madeni yağ ve diğer ürünlerin satışı noktasında ekibimizi oluşturduk. Ve geldiğimiz noktada üretim için kolları sıvadık. Konya’nın gelişen sanayisi Çumra Organize Sanayi Bölgesi’nde 10 bin metrekarelik fabrikamız inşaat aşamasında. Burada da şu an Ar-Ge süreçleri tamamlanan metal işleme alanında kullanılan yağların üretimini Molytech markasıyla yapacağız. Tesisimiz faaliyete geçtiği zaman pazara hızlı bir şeklide gireceğiz. Ülkemiz için önemli bir ithalatın da önüne geçmiş olacağız” ifadelerini kullandı.

 

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